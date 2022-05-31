王毅会见南太岛国外长未签署安全协议 称将深化讨论形成更多共识

王毅在会后表示，同与会国家就疫后经济复苏、成立新的农业及灾害应对中心等部分领域达成共识，在其他领域将继续深入讨论，以形成更多共识。他并呼吁周边国家“不必过分焦虑，也不必过分紧张”。

中国近期传出将与10个南太平洋岛国签署安全协议，引发美国、澳大利亚、新西兰等国关注。中国外长王毅昨天在斐济与南太岛国外长举行会晤，最终并未签署安全协议。受访学者分析，这项结果不能排除美澳干预的可能，但并不代表北京的外交挫败。

王毅昨天（5月30日）在斐济出席第二次中国－太平洋岛国外长会议。这项机制建立于去年10月，除了与台湾保持外交关系的图瓦卢、帕劳、马绍尔群岛和瑙鲁之外，所有太平洋国家都有与会。

路透社、法新社等外媒在会前曾披露，北京向10个太平洋岛国发送一份公报草案和五年行动计划，寻求达成一项涵盖警务、安全、贸易、海事和数字通信合作的区域性协议。

但据路透社报道，昨天这场会议最终未就安全协议达成共识。

王毅在会后表示，同与会国家就疫后经济复苏、成立新的农业及灾害应对中心等部分领域达成共识，在其他领域将继续深入讨论，以形成更多共识。

他并呼吁周边国家“不必过分焦虑，也不必过分紧张”。

中国驻斐济大使钱波应询时则说，与会者同意讨论公报草案和五年计划，“直到我们达成协议”“与我们有外交关系的10个国家普遍支持，但在一些具体问题上当然存在一些担忧”。

中国国家主席习近平昨天向这场会议发表书面致辞时则提到，无论国际形势如何变幻，中国始终是太平洋岛国志同道合的好朋友、风雨同舟的好兄弟、并肩前行的好伙伴，愿同太平洋岛国一道，携手构建更加紧密的“命运共同体”。

中国4月与所罗门群岛签署安全协议，引发美、澳、新等国关注。澳洲新任外长黄英贤（Penny Wong）上周率先访问斐济，提出对中所安全协议的担忧，並指“本区域安全应由本区域决定。”

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）上周四（26日）则警告太平洋国家，要小心和中国“隐晦、模糊、几乎没有透明度的协议”。

太平洋岛国密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛更致信21位太平洋岛国领导人，表明中国有意控制太平洋地区，“威胁区域稳定”，可能引发中、西方间的新冷战。

王毅：一些势力图谋遏制中国发展进程

根据中国外交部网站新闻稿，王毅昨天会见斐济总统卡托尼韦雷时强调，中国的发展振兴是发展中国家的共同成就，是世界和平力量的增强，意味着中国将具有更多资源，更加有力地在国际舞台维护发展中国家的正当权益。

他又说，“一些势力也恰恰因此不愿看到中国发展壮大，图谋遏制、迟滞甚至打断中国的发展进程。但中华民族的伟大复兴已不可逆转，中国将继续同发展中国家相互信任、相互支持，加强团结，共同发展”。

台学者：不排除美澳干预 也不意味北京外交挫败

台湾政治大学东亚研究所名誉教授邱坤玄接受《联合早报》采访时指出，从中所安全协议就能看出，北京积极拓展南太关系，以反制印太战略。这次会议未能达成安全协议，不能排除美澳干预的可能，但不意味中国大陆在南太区域的外交挫败。

政大外交学系主任卢业中受访时则说，除了美澳因素外，南太岛国也可能担忧安全协议造成国内分歧，影响政权稳定，而采取保守态度。但太平洋地区是北京展现军力投射的重点区域，相信陆方仍会持续加强区域内的部署。