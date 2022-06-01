上海解封今起全面复常 官方：不得限制居民外出复工

上海前天新增冠病感染者31例，降至近三个月来低点。上海副市长宗明说，目前市内低风险的防范区总人数超过2200万，高风险的封控区总人数降至20万以下，“疫情得到有效控制，防控形势持续向好”。

上海终结为期两个月的封城，今天（6月1日）起全面恢复正常生产生活秩序。官方统一要求任何单位和个人“不得以任何理由”限制居民出门回家、复工复产员工上班下班。

上海前天新增冠病感染者31例，降至近三个月来低点。上海副市长宗明昨天在新闻发布会上说，目前市内低风险的防范区总人数超过2200万，高风险的封控区总人数降至20万以下，“疫情得到有效控制，防控形势持续向好”。

宗明宣布，上海今天起进入本轮疫情防控工作的第三阶段，也就是最后一个阶段。接下来将在严守不出现规模性反弹底线、确保风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

出席同场发布会的上海市民政局副局长曾群强调，除了中高风险地区和封控区、管控区，“全市统一要求任何单位和个人不得以任何理由限制居住本社区的居村民出门回家、复工复产员工上班下班”。

上海官方昨天发布第三版工业企业复工复产疫情防控指引，明确取消对企业复工复产审批流程，取消返岗电子通行证和车辆通行证，也不再要求企业对员工实行“两点一线”管理和每日核酸检测。

市内购物中心、超市卖场、便利店、药店等商业网点逐步恢复线下营业。东方明珠电视塔、世纪公园等室外旅游景点今天率先开门迎客，其他室外景点也将陆续开放。不过，旅行社仍严格实施跨省旅游“熔断”机制。

全市公共交通今天基本恢复运营，黄浦江两岸交通封控同步取消，低风险地区私家车可正常出行，巡游出租车和网约车也恢复运行。官方将择期解除进出上海的陆路通道管控，同时逐步恢复前往上海的国内航班。

尽管官方文告未提及“解封”，但各项措施表明，4月1日以来上海全面封控的停摆状态将告一段落。

市民担心全面开放导致疫情反弹

和封城前不同的是，市民今后出入公共场所和搭乘公共交通工具时，须出示72小时内核酸检测阴性证明。市内多个核酸采样点昨天大排长龙。家住徐汇区的白领小吴（30岁）告诉《联合早报》，她昨天下午收到公司复工通知后，在外排队近一个小时才完成核酸检测。

小吴受访时坦言，她既为时隔两个月迎来解封感到激动，又担心全面放开会导致疫情反弹，“希望上海可以守住现在的防疫成果，不要再来一次封城”。

北京新增五病例 疫情持续好转

上海解封的消息也提振中国股市情绪。沪深300指数昨天上扬1.6％，收报4019.52点，为4月19日以来最高。上证综指攀升1.2％至3186.43点，深证成指更收涨1.9％至217.34点。

与此同时，中国首都北京疫情近期持续好转。

北京昨天下午通报当天截至下午3时新增本土感染者五病例。全市16个区中，有14个区连续三天以上未在管控区域外发现病例。仍有社会面新增的丰台区将居家办公、停止非必要流动的封控措施延长一星期，昌平区则对部分区域开展连续三轮核酸筛查。

尽管北京新增病例连续九天减少，市疾控中心副主任刘晓峰昨天仍在新闻发布会上倡导就地过节，呼吁市民在本周的端午假期期间（6月3日至5日）“非必要不出京”。

（记者是《联合早报》上海特派员）