大陆解放军在台周边海空战备警巡 分析：中国抗议美国承诺军事护台

台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云接受《联合早报》采访时研判，解放军展现军力，意不在开火或“打战争边缘策略”，而是摆出“不畏战”强硬姿态，作为对美谈判筹码。

中国大陆解放军东部战区在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并称这是针对“美台勾连”采取的必要行动。这是一个半月以来解放军第四度在台湾周边海空域展开军演。

受访军事和战略学者向本报指出，解放军秀肌肉是要抗议美国承诺军事护台、围堵大陆；台海局势虽紧绷，但美国与海峡两岸都在管控风险，研判一年半载开战的概率低。

解放军东部战区新闻发言人、陆军大校施毅昨早公布军演消息时也说，近来美方频频在台湾问题上搞动作，说一套、做一套，明里暗里怂恿支持台独势力，将把台湾推向危险境地，自身也将面临严重后果。

战备警巡是军演的一种形式，指军队通过警戒巡逻、全天候待命，准备应对各种形势展开军事行动。

此次战备警巡正值美国民主党参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）率团访台之际，达克沃丝周一抵台当晚，解放军派30架次军机绕台。她昨午续程出访韩国。

大陆外交部发言人赵立坚则连续两天反对美台高层接触，他昨天指责，造成台海局势紧张的根源，是台湾当局倚美谋独，美国一些人搞以台制华。

解放军一个半月以来已四度在台湾周边海空域展开类似军演，另外三次是4月15日、5月6日至8日和5月25日，时间点分别与美国跨党派议员访台、总统拜登出访亚洲、承诺军事介入护台以及国务卿布林肯发表对华政策演说密切相关。

另外，台湾行政院政委邓振中昨天与美国副贸易代表毕昂奇（Sarah Bianchi）视讯会议后，在临时记者会宣布，台湾与美国将启动“台美21世纪贸易倡议”，首次会议月底在华府举行，将据此启动贸易谈判，以期达成台美贸易协议。

对于最近平均“两周一军演”的高密度，台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云接受《联合早报》采访时研判，解放军展现军力，意不在开火或“打战争边缘策略”，而是摆出“不畏战”强硬姿态，作为对美谈判筹码。

苏紫云说，四次军演整体来说是在抗议美台互动、围堵大陆，包括美国承诺军事介入保台。

他表示，解放军的行动“自己证明了”西方担心的“中国威胁论”，团结了民主国家和地区；加上最近中俄联合军演引起疑虑，“用军事硬实力作为谈判筹码”蕴藏巨大风险和反作用。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授则对《联合早报》指出，解放军宣称的战备警巡，规模与形式并不透明，他评估可能是把常态性演练做出一些调整，以对美国的挺台与围陆言行表达抗议。

针对中美防长下周在新加坡香格里拉对话会的会面，苏紫云认为若双方举行会谈，“乐观期待”是恢复中美军方热线、要求遵守海空军相遇时的规范；丁树范则认为以中美关系低迷现况，双方顶多把一个中国、警告别鼓励台独等既有政策“再宣示一遍”。

虽然台海局势看似凶险，但两名军事专家都认为近期相对安全。苏紫云指出，据研究解放军将在2030年拥有1000枚核弹头，他评估到2035年以后解放军将兼备强大的军事区域拒止和“政治拒止”实力，此前若展开“早熟”攻台行动，对大陆的政治稳定具高度风险。

丁树范则指出，美国和海峡两岸都在管控风险，例证包括美国没踩一中红线、解放军机不贸然越过海峡中线、台湾最近相对低调不挑衅，因此他评估在蔡英文2024年5月任满前，台海开战的概率低，但未来就难说了。