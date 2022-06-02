香港“珍宝海鲜舫”厨房船倾侧下沉

（香港综合讯）早前宣布将在本月撤离香港的水上餐厅“珍宝海鲜舫”，前天（5月31日）深夜发生了船只侧沉事故。

综合香港01与中通社报道，前晚11时许，紧连海鲜舫、约30米长的厨房船突然倾侧入水。现场可见，该船有数层高，船身严重倾侧，近乎90度塌下，躺卧水上。目前倾侧船只已由消防人员固定好，暂时没有危险。消防及水警到场调查后，证实没有人被困或失踪。

珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团证实了事件，并称该艘厨房趸船定期进行维修，4月中旬刚通过香港海事处的年检。

类似的事故并不是首次发生，2016年11月，海鲜舫旁边用作饲养海鲜、鲜鱼的20米长趸船，也曾经出现轻微倾斜，船身一角下沉约1米，员工需要疏散至海鲜舫主船，无人员伤亡。海鲜舫的营业与生意当时都未受到影响。

珍宝海鲜舫位于香港南区深湾，始建于1950年代，1971年商人王老吉集资扩建期间曾发生四级大火，酿成34死42伤。

此后，已故“赌王”何鸿燊及新世界发展创办人郑裕彤联合买下海鲜舫业权，并斥资3000万港元（524万新元）重建；现在的珍宝海鲜舫最终在1976年落成，成为香港仔的地标式水上餐厅。

累积亏损逾1亿港元

珍宝海鲜舫每年检查、维修及保养费用需数百万港元，自2013年开始入不敷出，冠病疫情暴发后尤甚，2020年3月停业至今。香港仔饮食集团周一发出声明，指珍宝王国持续亏蚀，加上冠病疫情下饮食及旅游业饱受冲击，累积亏损超过1亿港元。

声明说，集团一直尝试将珍宝王国无偿捐赠给有意接手营运的企业或机构，过去一年与包括海洋公园在内的10多家企业和机构商讨，但各方均指经营成本高昂，未能成事。综合考虑各项因素后，决定6月起将海鲜舫移离香港，正在物色适合的泊位以减轻成本，静待新经营者出现。

有香港立法会议员倡议保留海鲜舫，敦促文化体育及旅游局探讨重新活化，但香港特首林郑月娥早前说，港府不打算斥资营运，也不会勉强耗用大量公币介入。