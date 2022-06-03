上海解封第二天 两区出现七起本土病例

上海解封第二天出现疫情反弹迹象，社会面新增七例感染者。部分市民反映核酸检测难，一些检测站等候时间长达三小时，也有网民批评部分检测点乱加码；上海市政府昨天为核酸采样点不足道歉。

上海5月28日以来连续五天维持社会面零感染，但全市在本月1日解封后再度出现社会面疫情。上海市政府昨天（6月2日）在疫情发布会上通报，截至昨天傍晚，浦东新区和静安区共新增七例本土感染者。

昨天上午，网上已经流传解封后社区出现阳性感染者的消息。上海市卫生健康委主任邬惊雷表明，上海“疫情反弹风险仍然存在”，他强调要严格落实常态化防控措施，提高预警预测预防能力，“进一步巩固拓展来之不易的疫情防控成果”。

检测缓慢问题多 部分小区组织自费检测

上海解封以来着力推进72小时常态化核酸检测机制，市民进入公共场所和搭乘公共交通工具时，必须持72小时内核酸检测阴性证明。

上海多地的核酸检测站过去两天出现长长人龙，部分检测站的等候时间长达三小时，拖慢了民众正常复工的步伐。有网民反映部分核酸检测站自行加码，拒绝让没有72小时核酸检测证明的居民进行检测，也有市民称完成核酸检测后结果未显示在核酸检测登记系统中，以及核酸检测结果须要长达24小时才出炉。

家住徐汇区的公司职员小杨（36岁）告诉《联合早报》，他前天下午5时下班后出门做核酸，发现住家附近的几个核酸检测点都已关门，只剩一公里外的一家公立医院晚上还有检测时段。他晚上10时到医院排队，本以为人会较少，没想到最后还是排了两个小时，到午夜才做完核酸。

住在静安区的郑姓居民指出，前晚9时许，静安一带的核酸检测点人龙目测有100多人，他11时许到另一个24小时核酸检测站查看时，人龙也有至少500多米。

为避免排队，一些居民组织了核酸检测团购，付费请私人核酸检测机构进入小区提供检测服务。

住在徐汇区的设计师刘之华（55岁）前天花了20元人民币（约4新元）和小区约190人一同团购核酸检测服务。

他说：“我们等不及，投诉也没有用，所以我们必须自救，要想尽办法让自己的日子好过一些。”

上海市疫情防控核酸筛查专班负责人夏科家昨天在发布会上就常态化核酸采样点不足的问题向市民道歉。他承诺市政府将采取加密采样点位、增加采样工位、延长服务时间等措施，缓解长时间排队的问题。

北京新增14病例 但仍处紧绷防疫状态

首都北京的疫情则持续趋缓，6月1日新增本土感染者维持在14例的低水平，但全市仍保持紧绷的防疫状态。

据《南华早报》报道，毗邻北京的河北廊坊燕郊前天出现聚集示威行动，两三千人在河北和北京边境的白庙检查站要求放宽燕郊居民进京要求，以便居民入京工作。

推特上流传的视频显示，下辖燕郊的三河市副市长黄学军到场安抚群众，并表明到北京工作者回三河时，只须出示48小时核酸检测报告，并出示绿色行程码，无需通行证也不必隔离。

中国国务院联防联控机制昨天举行发布会强调，各地不能擅自对低风险地区人员采取限制措施，并重申要坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码。

（上海特派员陈婧支援报道）