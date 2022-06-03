反对组建出口管制“小圈子” 面对美科技围堵中国誓维护中企权益

学者指出，目前美国对华战略竞争的核心，就是要打压中国高科技企业。拜登政府并利用印太经济框架、出口限制等措施，组建“地缘经济”“地缘科技”的抗中联盟，这对中国而言是前所未有的巨大挑战。

美国近期不断升高对中国的科技围堵，拜登政府本周进一步透露正考虑将更多中国公司列入政府黑名单，意在让这些中企难以获取美国产品和技术。

中国商务部昨天（6月2日）表示反对组建各类出口管制“小圈子”，称中国将采取必要措施，维护中企合法权益。

受访学者说，目前拜登政府对华战略竞争的核心，就是要打压中国高科技企业。拜登政府并利用印太经济框架、出口限制等措施，组建“地缘经济”“地缘科技”的抗中联盟，这对中国而言是前所未有的巨大挑战。

美国商务部长雷蒙多本周二向媒体透露，拜登政府正在考虑将更多中国企业加入实体清单（entity list），同时也正对中国公司逃避美国制裁的行为展开调查。

被列入实体清单的企业，受到美国政府最严格的限制措施管制。其他企业向这份黑名单上的实体出口、再出口或转让受美国政府条例管辖的物项，都须向美国商务部申请许可证。

特朗普政府曾将几十家中国公司列入实体清单，包括华为、中芯国际和大疆创新等大型中企。美国政府认为，被列入黑名单的中企涉嫌参与侵犯人权、南中国海军事化等行为；有的并通过提供资源和技术帮助中国的军事行动。

拜登政府去年初上台后延续前总统特朗普时代的做法，以国家安全和外交政策的担忧为由，分别于去年11月和12月将几十家中国公司和研究机构列入实体清单。

批评美国严重破坏国际经贸秩序和贸易规则

雷蒙多也说，美国商务部发现受制裁的中企会采用包括设立新公司等方式逃避美国的制裁。但美国已警觉并加大努力制止，包括与美国的盟友协调出口控制措施。

中国商务部发言人高峰昨天批评美国近年来将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给包括中美企业在内的各国企业正常经贸合作制造困难和障碍，严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定。

高峰也说，中国一贯反对泛化国家安全概念，滥用单边制裁和“长臂管辖”：“我们将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。”

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，目前拜登政府的对华战略竞争，核心就是要打压中国高科技企业，抑制中国创新能力，进一步将中国整体竞争力限制在中低端水平，以重新拉大中美之间力量的差距。

朱锋指出，拜登政府清楚全球化时代高科技并非由一国垄断，“对中国的高科技战，如果只是停留在美国一国的范围内，很难真正对中国进行这种全面的高科技的卡脖子。”

学者：美对世界重新分割 对全球繁荣是灾难性倒退

目前美国对华科技战并已扩大到和盟友之间的抱团，共同对中国进行科技战，尤其是在高科技的芯片、半导体、绿色能源、电动汽车等领域。

朱锋也认为，拜登政府采取出口限制和印太经济框架的做法如出一辙，“现在美国打压中国最重要的，还是以地缘经济、地缘科技组建抗中联盟……（这）对中国的国家治理能力、国际影响力，都是一个前所未有的巨大挑战。”

中国外交部发言人赵立坚前天也批评美国泛化国家安全概念，严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利，是毫无底线的打压遏制。

赵立坚并警告，美国如果一味以大国竞争定义中美关系，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

朱锋指出，拜登上周出访韩日升级与盟友的关系，在经济科技安全上采取共同标准、采取共同行动，意在打造没有中国的全球化环境，等于对世界重新进行分割，对中美关系是“非常严峻的考验”，对全球的繁荣稳定也是“非常灾难性的倒退”。

(记者是《联合早报》重庆特派员)