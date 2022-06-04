上海再现本土病例引担忧 北京疫情趋好转“动态清零”

刚解封不久的上海连续第二天出现社会面感染者，引发疫情反弹忧虑。北京疫情则持续好转，市政府昨天（6月3日）宣布，北京从“攻坚扫尾阶段”转入“动态清零阶段”。

数字显示，中国总体疫情保持稳定，全国新增本土感染者5月30日以来维持在100例以下。但上海继前天打破连续五天社会面清零的记录，出现七例社会面感染者后，昨天新增三例社会面感染者。

社会面感染者再现引发上海疫情反弹的担忧，上海市卫健委主任邬惊雷昨天在疫情发布会回应记者提问时强调，当前“降新增、防反弹”任务依然艰巨，对市民喊话“希望大家仍要不松懈、不放松”。

北京疫情持续好转，前天的新增病例维持在15例的低水平，除了丰台、昌平和朝阳区，其他13个行政区和经济技术开发区已经连续七天以上无新增社会面病例。

北京市政府昨天在疫情发布会上宣布，北京已转入动态清零阶段。北京这一波疫情从4月22日暴发以来，截至昨午3时，已累计报告1797例感染者。

随着中国国务院上月底密集发出要求各地重振经济的明确信号，加上上海与北京这两大一线城市疫情趋稳，中国多地也加速推进恢复经济活动。

四川前天宣布将在工业领域全面推广“防疫泡泡”模式，以做到“统筹防疫生产两不误”。乐山夹江和广安武胜相关单位已对防疫泡泡进行探索，把“居家隔离”改为“留厂闭环生产”。

福建省文化和旅游厅也发布通知，要求全省旅行社在落实好常态化疫情防控的前提下，有序恢复跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。

接壤越南东兴市以死刑 警告感染者勿偷越边境

中国在加速恢复正常社会与经济活动的同时，部分地区大力收紧边境政策，与越南接壤的广西边境城市东兴前天警告，冠病感染者和组织感染者偷越边境者可能面对死刑。

有30万常住人口的东兴市仍维持高度紧绷的防疫状态，中共东兴市委宣传部官微前天发布通告，将对一系列涉疫的边境罪案“依法给予最严厉的打击”。

通告列明，凡是确诊者或病原携带者走私、偷越国境，或者明知确诊患者、病原携带者仍予以组织、运送偷越国境，若情节严重、危害公共安全；或事后确诊为冠病感染者、病原携带者的，“一律按照以其他危险方法危害公共安全罪或妨害传染病防治罪与其他罪名数罪并罚，最高判处死刑，并处罚金或没收财产”。

这条微信公众号的通告原文已被撤下，但中国媒体相继转载相关消息。

中国边境过去两年多来成为输入疫情频发区，其中与缅甸接壤的云南瑞丽疫情最为严重，曾经历九次封城。

对于通告两处提出要“依法在法定量刑幅度内顶格处罚”，新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时，对地方政府是否有权如此定义法律存疑。

他认为，这是地方防疫加码最极端的例子，甚至可能涉及破坏法律。这显示一些地方政府在完成行政目标与遵守法律之间，可能选择前者而忽视后者。