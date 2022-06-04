刘建超出任中联部部长

这意味刘建超将在今年下半年召开的中共二十大，跻身中央委员。中联部是中共主管党际外交的机构，这是中共中央部门“一把手”今年首次出现调整。

（北京综合讯）中共中央外事工作委员会办公室副主任刘建超接替宋涛，出任中央对外联络部部长。这意味刘建超将在今年下半年召开的中共二十大，跻身中央委员。

中联部是中共主管党际外交的机构，这是中共中央部门“一把手”今年首次出现调整。

据中联部官网消息，中联部前天召开干部大会，中组部副部长、中央编办主任李小新出席会议，宣布中共中央决定，刘建超任中联部部长，宋涛不再担任中联部部长。

58岁的刘建超是十九届中央纪委委员。他是资深外交官，之前曾被视为是中国下一任外交部长的热门人选之一。

公开简历显示，刘建超1986年到中国外交部工作，同年赴英国牛津大学国际关系专业进修。

1987年至2006年，他先后在外交部翻译室、新闻司、机关党委，驻英国使馆，外交部新闻司工作，其间于2000年至2001年赴辽宁省兴城市挂职。

2006年至2013年，刘建超历任外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使；2013年11月任外交部部长助理、党委委员。

刘建超在2002年6月至2009年初担任外交部新闻发言人，六年半中主持约300场发布会，在媒体建立了知名度。

中共十八大后，中纪委从各专业领域吸收一批干部，刘建超在2015年8月升任国家预防腐败局专职副局长（副部长级），并兼任中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中央纪委国际合作局局长。

刘建超2017年4月到地方，出任中共浙江省委常委、省纪委书记，同年7月任浙江省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任。

2018年3月，刘建超回归外事系统，出任中央外事工作委员会办公室副主任，成为杨洁篪的副手。中央外办是中国外交决策的核心协调机构。

此次卸任中联部部长的宋涛今年逾67岁，他同样曾任职外交部和中央外办。

宋涛年轻时曾长期在福建工作，2001年进入外交系统，历任中国驻印度使馆参赞、驻圭亚那大使、外交部国外工作局局长、驻菲律宾大使。

2008年8月，宋涛出任外交部纪委书记、党委委员，2011年9月任外交部副部长。

2013年11月，他出任中央外事工作领导小组办公室副主任，隔年任中央外事工作领导小组办公室主持常务工作的副主任（正部长级）。宋涛是在2015年11月接替王家瑞出任中联部部长，直至此次卸任。