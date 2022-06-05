搭载三名航天员 神舟十四号今早发射

（北京综合电）神舟十四号载人飞船今早发射升空，搭载的三名航天员将在太空工作生活六个月，完成中国国家太空实验室建设。

综合新华社和中新社报道，中国载人航空工程办公室副主任、新闻发言人林西强昨早在酒泉卫星发射中心举行的新闻发布会上宣布，载有神舟十四号的长征二号F遥十四运载火箭定于北京时间6月5日上午10时44分发射。

此次任务的三名乘组人员包括陈冬、刘洋和蔡旭哲，均为第二批航天员，由陈冬担任指令长。陈冬参加过神舟十一号飞行任务；刘洋是中国首位女航天员，参加过神舟九号飞行任务；蔡旭哲则是首次飞行。

据林西强介绍，三名航天员将与地面配合，完成天和核心舱及问天、梦天实验舱的交会对接和转位，实现中国空间站在轨组装建造；进驻两个实验舱建立载人环境并安装10余个科学实验机柜；为两舱组合体、三舱组合体等进行功能测试；利用问天实验舱的气闸舱实施两至三次出舱活动；开展“天宫课堂”太空授课等公益活动。

按计划，神舟十四号进入轨道后，将与天和核心舱及天舟三号、天舟四号货运飞船对接形成组合体。在轨驻留期间，三名航天员将与神舟十五号载人飞船的飞行乘组轮换，12月返回东风着陆场。

林西强说，目前发射前准备工作已基本就绪，所有设备、航天器运行稳定，航天员状态良好。

他也说，这是中国空间站建造阶段第一次载人飞行任务，目的是全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造，建成中国国家太空实验室。

林西强还称，空间站建造阶段共安排了近百项研究项目，后续转入常态化运营后，还将开展较大规模研究，预期可推进暗物质与暗能量、星系形成演化、物质本质规律、以及地球可持续发展等问题突破，为未来中国开展载人空间探索提供积累。