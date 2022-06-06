北京大部分区域 今起开放堂食恢复公交 中小学下周复课

中国首都北京的冠病疫情持续好转，官方本周起进一步放松管控措施，全市大部分区域今天（6月6日）起开放餐馆堂食、恢复公共交通，中小学学生则从下周起返校。

北京前天新增17名本土冠病感染者，昨天截至下午3时新增五名感染者，均为隔离观察人员，这意味着北京继续保持“社会面清零”。至此，4月22日暴发的本轮疫情累计感染者增至1822人。

北京市政府昨天宣布调整分区分级防控措施。除了近期仍有社会面新增病例的丰台区和昌平区部分区域，全市其他地区今天起恢复公共交通，居家办公地区调整为正常上班，餐饮经营单位开放堂食服务。

除了已获准返校的高三学生，北京中小学其他年级学生下周一（13日）起可返校，幼儿园儿童6月20日返园；快递、外卖服务人员可进入小区。各类景区、景点、公园、电影院、美术馆、健身房等室内场所按75％限流开放。

闭馆近一个月的故宫博物院，明天起恢复开放。和解封后的上海一样，北京也把进入公共场所和搭乘公交的核酸检测阴性证明时限从48小时延长至72小时。

上海防控办辟谣：目前没有再封城安排

另一方面，上海前天新增感染者回升至22人。昨天截至晚上8时，新增三名社会面感染者，再度引发民众对疫情反弹的担忧。

过去两天上海微信群有传言称，外卖平台美团和网约车平台滴滴公司内部通知“6月20日起上海将再封城一个月”。上海防控办昨天辟谣称，相关说法为捏造，“全市目前没有这个安排”。

上海市卫生健康委主任邬惊雷昨晚在新闻发布会上说，上海当前疫情还存在多点散发情况，疫情反弹风险依然存在。随着全市加快推进复工复产，人员流动逐步加大，预计今天封控人数进一步增加。

针对民众反映核酸检测报告出结果时间太长影响出行，上海官方宣布，今日起市民若没有72小时核酸阴性证明，也可凭24小时内核酸采样证明进入公共场所和搭乘公交。

中国国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙昨天在新闻发布会上指出，目前全国疫情总体呈现稳定下降态势，但近日内蒙等局部地区又出现聚集性疫情，整体形势依然严峻复杂。

他说：“上海要坚决防止疫情反弹回潮扩散，北京要进一步阻断传播链条延长，吉林、辽宁要切实阻断沿边疫情扩散；其他地方要做好常态化疫情防控，持续巩固疫情防控成果。”

雷正龙也要求各地在防疫中坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到“九不准”，包括不准随意扩大限制出行的范围、不准强制劝返和隔离来自低风险地区人员、不准随意扩大采取隔离管控措施的风险人员范围、不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离措施、不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所等。

（记者是《联合早报》上海特派员）