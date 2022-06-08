单日病例回升至500起 香港维持现行防疫措施

香港疫情有反弹迹象，近来每日确诊病例再次回升至约500起，特区政府决定维持目前的社交距离措施及入境限制至本月底。但有学者认为，疫情天天都有变化，若疫情突然恶化，港府应立刻收紧防疫措施。

香港第五波疫情自今年初暴发以来，高峰时期每天有六七万起感染病例。确诊病例在3月下旬渐趋减少，5月24日更首次跌破200起，是第五波疫情回落以来的新低。

不过，随着港府早前放宽社交距离措施，近日香港疫情又反弹，前天呈报543起确诊病例，为4月22日后的新高。昨天也新增489起确诊病例，医院管理局呈报多三起死亡病例。

香港行政长官林郑月娥昨天（6月7日）表示，过去一星期的疫情变化令人关注，前天确诊数字更上升至超过500起，而其他监测疫情指标也相应上升，包括污水样本、病毒繁殖率及学校呈报病例。

不过，住院及重症人数相对平稳，甚至比早期大幅下降。由于看不透疫情发展，当局决定将现有社交距离措施，以及入境限制维持至本月底，即不放宽也不收紧。

根据目前香港的社交距离政策，餐饮场所的营业时间可以延长至晚上11时59分；酒吧酒馆、卡拉OK场所、派对房间等也可以重开。

林郑：按市民意愿 不放宽防疫措施

林郑月娥认为，大部分市民都同意应该继续复常之路，现在只是“暂时走慢一点”，不进一步放宽社交距离措施，相信反映了市民意愿。她特别不希望再次停止面授课堂，因为对学生学习影响太大。

她指出，现行入境限制及社交距离措施将维持至本月29日，她会与下届政府商讨是否要再延长。“换届这刻不可出现真空期，我已要求食物及卫生局与候任行政长官办公室联络，是否同意我们届时再次延长14天或少于14天。”

由于近日有一些快测检测阳性病例经当局核酸检测后呈阴性，林郑月娥昨天称，当局由昨天起安排化验所人员上门，为所有快测呈报病例做核酸复检，确认为阳性后才会视为确诊。

对于目前疫情趋势会否影响中国领导人在香港回归25周年访港，林郑月娥表示，会竭尽全力创造领导人访港的条件。

不过，香港医学界对于应该收紧或放宽社交距离措施及入境限制，看法不一。香港大学感染及传染病中心总监何栢良，昨天在电台节目中说，过去一个月，新加坡平均每日新增病例达数千起，但须要入院治疗的病例只有40至80起，属于医疗系统可应付范围。原因是当地超过九成长者已完成基本疫苗接种，将住院及重症控制得很好。香港完成基本接种的比率已达八成，相信重症风险也不高。

何栢良认为，如果香港想循新加坡的方向部署复常，就要聚焦提高60岁以上长者接种率，届时就不用太担心感染病例数字的起伏。

学者：若疫情恶化 应考虑收紧防疫措施

不过，民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时认为，疫情天天都有变化，港府昨天宣布目前的防疫政策维持至月底，有点言之过早，随时会出现计划赶不上变化的情况。

周伯展指出，从目前来看，香港已有逾百万人感染冠病，确实建立了群体免疫。但若传播力更强的变种病毒传到社区，或者出现更多的酒吧感染群，当局就要考虑收紧社交距离措施。

他认为，今年是香港回归中国25周年，又是特区政府换届，中国国家主席习近平很有可能会访港。港府在本月有必要保持防疫警惕，尤其是许多港人对疫情已经麻痹大意，当局须要加强防疫宣传和鼓励市民接种疫苗。