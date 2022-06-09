中国放行60款国产网络游戏 预示互联网整顿再放松

中国政府前天（6月7日）批准60款国产网络游戏，这是官方今年二度对新游戏审批放行，预示着长达一年多的中国互联网行业高压整顿正在进一步放松。受利好消息提振，在港交所上市的中国科技股昨天纷纷上扬，部分涨幅一度超过10％。

受访学者分析，中国宏观经济下行压力因封控措施持续加大，政府目前主要精力放在稳增长保就业，要求稳定经济政策早出快出；官方也希望通过进一步松绑互联网企业释放经济活力，创造就业和国内生产总值（GDP），实现二季度经济正增长。

中国国家新闻出版署官网前天公布本月审批国产网络游戏的名单，60款国产网络游戏获发游戏出版物号，比今年4月获批的45款游戏多三分之一。此次获得版号的包括完美世界、盛趣游戏、米哈游、畅游等老牌工作室，但中国两大游戏发行商腾讯和网易未出现在最新名单中。

花旗银行分析师在报告中指出，前述几家老牌工作室此次获批，可能预示腾讯和网易的游戏在未来获批的可能性更大；审批消息也将向整个中国互联网领域，发出政策支持的积极信号。

港恒生科技指数昨天早盘一度大涨4.3％

香港恒生科技指数昨天早盘一度大涨4.3％，紧随前夜在美国市场的中国科技股上扬趋势；哔哩哔哩和万国数据领涨，涨幅均一度超过10％。腾讯和网易虽不在前天版号发放名单之列，但股价也上涨。

中国去年7月起持续严厉整顿教育、游戏等行业，并中断对新游戏的审批，曾让市场深陷恐慌。官方今年4月中恢复游戏审批，批准去年7月以来的首批新游戏版号，缓和投资者的不安。

中国互联网行业本周连续传出利好消息。《华尔街日报》本周一（6日）报道称，中国监管机构将结束对网约车巨头滴滴长达一年的调查，滴滴主要应用程序最快本周可恢复上架。

消息促使在美上市的中概股当天飙升至4月初以来最高水平，滴滴股价盘前一度暴涨超过60％。越来越多投资人预期，北京将兑现支持经济的承诺，防止房地产市场下滑，并停止对科技公司的严厉打击。

中国总理李克强上月底曾在一场逾10万人参加的全国会议上，形容目前中国经济面临的困难“在某些方面和一定程度上”比前年疫情严重冲击时还大，呼吁确保第二季经济合理增长和失业率尽快下降。

李克强昨天主持国务院常务会议，强调要以“时不我待的紧迫感”推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时指出，上海等城市被封控让中国经济陷入停摆，也让中国政府感受到经济民生压力，近期将工作重点放在保经济稳就业上，确保经济进入正循环。

傅方剑认为，官方过去一年整顿互联网行业，在与资本的博弈中已取得一定成效，并“把资本关进笼子里”，相信这波整顿行动“应该是告一段落”。

他也判断，中国政府“目前须要放它们（互联网企业）出来带动经济发展……一起创造劳动就业，创造GDP”。

傅方剑说，中国政府上月已不断出台扶持经济的政策，并通过国企带动投资，本月封控措施也逐步放开，相信中国二季度能实现“微微的”正增长，并进一步扭转投资者信心。

（记者是《联合早报》重庆特派员）