新增29起确诊病例 内蒙古二连浩特冠病疫情扩散

内蒙古自治区党政“一把手”严令当地“怎么高效就怎么来”，重兵围剿，“杀鸡用牛刀”，要快速斩断疫情传播链条。

北京、上海等地的冠病疫情尚未清零，中国北方内蒙古二连浩特市又出现疫情扩散。内蒙古自治区党政“一把手”严令当地“怎么高效就怎么来”，重兵围剿，“杀鸡用牛刀”，要快速斩断疫情传播链条。

丹东冠病从朝随风刮来？

另据彭博社报道，与朝鲜一江之隔的辽宁省丹东市官员怀疑，丹东市近来疫情持续出现，可能因为风将病毒从朝鲜刮来。丹东市官方发布通告，要求鸭绿江边居民在刮南风的时候关闭窗户。不过丹东市和辽宁省疾病防控部门人员表示，他们对空气传播病毒的说法“不了解详情”。

中国国家卫健委官网昨天（6月8日）通报，6月7日零时至24时，中国大陆报告新增确诊本土病例44例（内蒙古35例，北京4例，上海4例，四川1例）。

内蒙古二连浩特市官方昨天通报，6月7日二连浩特市新增确诊病例29起、无症状感染者46人，目前累计阳性感染者224人，均在定点医院和方舱医院集中观察救治，无危重症患者。经核酸检测和病例数据库对比，确认本次疫情属奥密克戎病毒。

6月2日以来，内蒙古连续出现新增本土确诊病例和无症状感染者，其中绝大部分出现在锡林郭勒盟的二连浩特市。6月2日当天，二连浩特就宣布全市进入静默状态，各小区实行封闭管理，原则上必须居家；对全市各交通道路和城市入口实施严格交通管制，人员和车辆严禁出入二连浩特市，公路、铁路、航空等公共交通停运。

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋6月3日颁下严令，要求“锡林郭勒盟和二连浩特市要扛起主体责任，全力以赴、‘杀鸡用牛刀’，坚决遏制疫情扩散蔓延”。

孙绍骋在二连浩特市疫情防控调度会议上说，要将疫情防控作为政治任务来完成，不计成本、不讲代价。他还强调，指挥体系要扁平化运行，提高效率，不要层层请示、签字、开会，“怎么高效就怎么来。”

内蒙古自治区主席王莉霞6月6日对二连浩特市疫情处置工作进行再调度，称二连浩特市疫情形势依然严峻复杂，必须全力以赴，重兵围剿，“杀鸡用牛刀”，快速斩断疫情传播链条。

另据内蒙古赤峰市官方昨天通报，6月7日12时至24时，赤峰市累计发现六例确诊病例，其中林西县5例、松山区1例。赤峰市官方已要求自6月8日起，市中心城区所有机关、企事业单位人员全部居家办公，所有党员、公职人员都应主动向居住地所在社区报到转为社区志愿者，服从统一安排，参与疫情防控工作。

有关人士分析，内蒙古党政“一把手”公开强调“怎么高效就怎么来”“杀鸡用牛刀”，表明防控疫情已成为各地方当局最大的政治和最紧迫的任务，各级官员都不敢在疫情防控问题上稍有疏忽，否则会被追责丢官。这种心态必然导致地方防疫措施层层加码，至于层层加码将给经济社会带来多大伤害，他们就顾不上了。

辽宁省一位民营企业主对《联合早报》说，今年4月以来，他在丹东市的公司员工一直居家，不能正常工作，公司挣不到钱，仍必须按时给员工发工资。在该省的另一个城市，虽然多日没有出现疫情，当地仍对人员流动设置各种障碍。地方上这些层层加码的防疫政策，使公司面临前所未有的困难和压力，也让他觉得“前途渺茫”。