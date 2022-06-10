任内最后一次立法会答问会 林郑：我已交出“无愧于己成绩表”

林郑月娥昨天出席任内最后一次立法会答问会上说，“尽管社会对我的工作评价不一，在座各位议员对于我领导的特区政府，也认为有改善的空间，但我可大胆讲一句，我已交出一张无愧于自己的成绩表，也都为我42年的公务生涯划上了一个完整的句号。”

将于下月卸任的香港行政长官林郑月娥昨天（6月9日）总结任内功过时说，她已交出“无愧自己的成绩表”。但有受访学者批评，林郑月娥在应对修例风波和冠病疫情的表现不力，造成社会严重撕裂，并不及格。

林郑月娥昨天出席任内最后一次立法会答问会，历时超过一个半小时。

她在会上一发言，就先用10分钟回顾过去五年的表现，称自己上任初期有为改善行政立法关系努力，与不同党派加强接触，听取意见。但修例风波后证实行政立法关系要建基于“一国两制”原则，任何人试图透过选举进入体制，用议会破中央与特区关系，勾结外国冲击一国底线，轻则破坏特区管治，重则颠复政府危害国家安全。

面对香港社会在过去五年出现剧变，林郑月娥称无悔当初，“这五年我没有一刻后悔接受任命，也没有一刻想过辞职。”

林郑月娥形容，过去五年是香港回归以来最严竣的时期，但推动她勇往直前，无畏无惧的是历史使命感及时代责任感。

林郑：退任后乐意参与说好故宫文化等相关工作

她说，“尽管社会对我的工作评价不一，在座各位议员对于我领导的特区政府，也认为有改善的空间，但我可大胆讲一句，我已交出一张无愧于自己的成绩表，也都为我42年的公务生涯划上了一个完整的句号。”

林郑月娥也透露，退任后乐意参与说好故宫文化和中国故事的相关工作。

立法会主席梁君彦在答问会结束时则称赞，林郑月娥重视行政立法关系，任内出席了18次答问会及18次“短问短答”形式的质询时间，总共回答445项议员质询；她也履行承诺，在会议后30日内由相关政策局就需要跟进的问题，向立法会提交回应。

梁君彦感谢林郑月娥一直致力配合立法会履行宪制责任，监察政府施政。

他带领全体立法会议员起立，向林郑月娥致意。

不过，香港民意研究所本周二公布的最新特首及问责司局长民望调查结果显示，在四任特首之中，曾荫权是唯一支持率净值正面的特首，所获支持率多过反对率；而林郑月娥民望最低，平均分只有39.1。

学者陈伟强：林郑只得近四十分

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时分析称，林郑月娥过去五年的工作备受争议，若以100分为满分计算，她只有三四十分，并不及格。

陈伟强举例说，2019年的反修例事件是林郑月娥主动提出要修例，当初并没有准确评估商界和外国的反应，结果触发大规模社会运动；其后林郑无力解决，要北京出手收拾残局，但事件已对香港社会造成严重的撕裂。

陈伟强说，除了修例风波，林郑月娥任内备受批评的另一件事是应对疫情不力，今年暴发的第五波疫情，至今更已造成近万人死亡。

陈伟强说：“在香港历史上，我相信这是最多人死亡的一次疫情，但林郑月娥没有道歉，反而说交出了无愧于自己的成绩表，这个说法实在令人惊讶。”