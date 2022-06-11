中共二十大或提新时代 解决台湾问题总体方略 分析：两岸模糊性逐渐消失

台湾开南大学人文社会学院副院长张执中接受《联合早报》采访时分析，北京近日论述在于强调“牢牢掌握台湾问题主动权”，而关于“爱国统一力量”、“站在历史正确的一边”的号召，更大程度是回应国民党主席朱立伦访美期间提出的“亲美反共”。

中共今年将召开第二十次全国代表大会（二十大），外界普遍推测，届时将进一步提出对台方略。而中国大陆近日对台论述，则侧重号召“爱国统一力量”，甚至触及“统一后”的安排，引发瞩目。

受访学者分析，北京强调掌握对台“主动权”的同时，两岸间的模糊性也逐渐消失，可能促使台湾国、民两党的两岸论述渐具“同向性”。

大陆国务院台湾事务办公室成立的海峡两岸关系研究中心与台湾统派团体，本周二（7日）起一连两天在北京共同举办“携手圆梦——两岸同胞交流研讨活动”，大陆对台高层在此期间频频释出对台论述。

大陆全国政协主席汪洋前天会见国民党前主席洪秀柱等出席上述活动的台湾人士时，重申愿在坚持“九二共识”的基础上，与台湾各党派、团体和人士就两岸关系和民族未来开展广泛深入的“民主协商”。

汪洋还说，希望广大台湾同胞始终站在历史正确的一边，“旗帜鲜明反对‘台独’和外部势力干涉，共同致力于推进祖国统一、实现民族复兴的历史伟业。

国台办主任刘结一本周二在活动致词时则说，解决台湾问题的时、势、义始终在“爱国统一力量”这一边。“台湾爱国统一力量投身祖国统一的崇高事业，正义行动必将为历史所铭记。希望爱国统一力量拧成一股绳，共同推动两岸关系走向祖国统一的美好未来”。

国台办副主任刘军川隔天的论述，更进一步触及“统一后”的内容。

他说：“统一后，所有拥护祖国统一的台湾同胞将在台湾真正当家做主，台湾将永保太平，经济更加发展，文化更加繁荣，社会更加和谐，民生更加改善，在国际上更加安全、更有尊严。”

中共今年预计举行二十大，外界先前推测，届时将对第十九届六中全会历史决议中的“新时代党解决台湾问题的总体方略”，做出更具体的诠释。

如今官方侧重号召“爱国统一力量”，并对“统一后”进行描绘，也格外引人关注。

中评社昨天引述中国现代国际关系研究院涉台事务研究中心主任谢郁在前述交流活动期间指出，对台“总体方略”将在准确把握内外形势与两岸关系主要矛盾的基础上，继续坚持“和平统一、一国两制”的大政方针，在一个中国原则和“九二共识”基础上坚定地走两岸关系和平发展道路；坚定地把反“台独”反干涉、维护领土主权完整作为现阶段重要任务等。

台湾开南大学人文社会学院副院长张执中接受《联合早报》采访时分析，北京近日论述在于强调“牢牢掌握台湾问题主动权”，而关于“爱国统一力量”“站在历史正确的一边”的号召，更大程度是回应国民党主席朱立伦访美期间提出的“亲美反共”。

至于刘军川对“统一后”的说法，张执中则认为，虽然不能直接与“爱国者治台”划上等号，但方向其实相近，目的便是区分“主要、次要敌人”。

张执中指出，大陆近期对台论述也意味着两岸间的模糊性逐渐消失，但面对“安全”这项台湾选举诉求，国民党与民进党的两岸政策将渐具同向性，大陆与国、民两党则将陷入“离心的竞争”。