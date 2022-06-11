香港兰桂坊两帮派 为争地盘开枪砍人

（香港综合讯）香港中环兰桂坊附近昨天凌晨发生帮派斗争的枪击及斩人案，三人受伤，有人腹部中枪。警方以涉嫌企图伤人及藏有攻击性武器拘捕四名男子，并表示看不出这起枪击案与7月1日香港回归日有任何关系。

综合香港中通社、《明报》和“香港01”报道，据香港警方有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东介绍案情，昨天凌晨2时40分，港岛中环云咸街40号对开红绿灯位置，有三辆属于第一帮派的轿车停下来等候转绿灯，而第二帮派的两车尾随在后，并有至少八人跳下车，手持利刀向前面三车发动袭击。第一帮派有一辆车立刻踩油绝尘而去，其间撞到一名相信是第二帮派的人，其中一辆车内的嫌犯，向刀手开了至少两枪，最后第一帮派的两车也逃离现场。

警方接报到场后，发现三名南亚裔男子受伤，其中一人背部受两处枪伤、一人头部中刀，另一人遭车辗伤，三人由救护车送院抢救。

大批身穿避弹衣警员封锁现场调查，反恐特勤队也奉召到场戒备。警员在场发现一辆立胜（Lexus，港译凌志）轿车车身被撞毁，左前车门留有弹孔，并在另一辆马赛地轿车上检获武器。警员也在现场发现一粒弹壳、一个弹头，估计为九毫米子弹，相信由半自动手枪发射，还有两把利刀及三个刀套。大批机动部队警员在场搜寻弹头，当场拘捕两车上3名男子，涉嫌藏有攻击性武器。

何振东表示，这起案件纯粹是两个帮派因非法活动的利益、地盘斗争所引起，而两帮派素有积怨及生意纠纷，不排除因毒品交易及非法赌档的经营利润分赃不匀所致。

何振东还指出，这次牵涉真枪的案件是今年第一宗，去年也只在尖沙咀发生过一次，市民无须过分紧张。

他重申，警方完全看不到这起枪击案与“七一”回归有任何关系。至于七一当天的保安工作，警方已有审慎及紧密的部署，确保所有回归庆祝活动在安全情况下进行。