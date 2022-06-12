女子拒性骚扰竟遭恶汉围殴重伤 唐山伤人案引公愤 市府令全市扫黑

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，唐山围殴事件凸显出黑恶势力在一些地方根基深厚，基层在扫黑除恶工作中还有很大的进步空间。

河北唐山一起围殴事件引起公愤，一名男子疑似在性骚扰遭拒后，和同伙一起把两名女子打至重伤；唐山市政府临时开会要求“从严从快依法严惩”，并宣布在全市开展扫黑除恶专项斗争“回头看”。

这起事件引发有关妇女权益、地方黑势力，以及地方执法效率的讨论，央视新闻、《人民日报》《环球时报》《法治日报》等官媒和机关报相继就事件发声。

这起事件前天（10日）凌晨发生在河北省唐山市一家烧烤店。根据网上流传的监视器画面，一名男子突然走近几名女子的餐桌，并触摸其中一人的背部。女子反抗并起身后，男子举起拳头殴打女子，随后有多名同伙男子加入，同行女子劝架时也被打。当事女子随后被拖到店外的人行道，多名男子持续对她拳打脚踢。

两女入院治疗 涉案九男子被捕

共有两名女子事后入院接受治疗，唐山公安昨天下午已逮捕涉案的九名男子，入院女子则情况稳定。

这起事件引爆舆论，昨天傍晚微博热搜榜上前六名的词条全部都与唐山围殴事件相关。

有消息称，其中一名涉案的陈姓男子为当地水产养殖公司老板，他曾多次陷入纠纷，并在未执行法院判决后，被列为“失信被执行人”（俗称“老赖”），并多次被限制高消费。

陈姓男子屡次触法，仍行为不羁，有网民因此认为唐山出现黑势力保护伞，并质疑当地扫黑除恶行动的成果。

也有舆论批评公安的执法效率，网民指出，公安在事发十几个小时后才抓到主要犯罪嫌疑人，在常态化的疫情防控下，这已经远远超过了寻找密接的时间。

围殴事件发酵后，另有一名蛋糕店店主通过视频方式，在网上实名揭发他被黑社会团伙敲诈勒索的事件，男子还在视频中提供团伙的恐吓录音。这起事件进一步推高舆论对地方黑势力的讨伐声浪。

央视新闻就围殴事件发表评论称，“扫黑除恶在一些地方到底有没有彻底？群众对当地的治安一直多有微词”。

《人民日报》批评，施暴者不仅挑战了法律，还挑战了社会秩序，挑战了大众的安全感。评论敦促地方政府尽快依法办理，让施暴者付出沉重代价。

唐山政府在舆情发酵后，前晚就事件召开工作调度会议，表明要彻底铲除黑恶势力的“社会毒瘤”，并对前天的围殴事件“从严从快依法严惩”。

今年初中央和社会 开始关注妇女权益议题

今年初以来，妇女权益议题受到中共中央和社会的高度关注，此次由性骚扰行为引发的围殴事件，重燃舆论对妇女权益的讨论。

微博上出现“唐山女孩被暴力围殴是所有人的噩梦”的词条。不少女性网民指出，被骚扰施暴的女子穿着保守T恤，正常用餐也成为骚扰对象，因此担心自己也可能成为受害者。

全国妇联机关报《中国妇女报》前晚就此事件连发两条短评，强调“对于此类严重侵犯妇女权益的恶性案件，只能而且必须零容忍”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，唐山围殴事件凸显出黑恶势力在一些地方根基深厚，基层在扫黑除恶工作中还有很大的进步空间。

唐任伍说，蛋糕店店主的借时机举报显示黑势力问题不是个案，民间对地方治理问题早有不满，只是积怨在此事件中暴发。

他认为，地方政府应彻查当地是否存在黑势力后台，否则唐山作为重要的工业城市，地方形象和政府威信都可能受打击。