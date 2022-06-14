唐山打人案引发黑恶暴行实名举报潮 学者：凸显社会对公安系统不信任

唐山烧烤店打人案引爆舆论后，中国互联网掀起实名举报潮，多名唐山民众公开举报当地黑恶势力暴力打砸、非法拘禁员工等恶行。受访学者指出，民众逼不得已得通过网络实名举报才能讨回公道，凸显社会对公安系统的不信任。

中国河北省唐山市本月10日凌晨发生一群壮汉在烧烤店暴力围殴几名女性事件，震惊中国社会。涉事的九名嫌犯已被河北省廊坊市公安局逮捕。

这起暴力事件引发舆论对社会治安、涉黑涉恶和其背后保护伞等问题的高度关注。连日来也有人手持身份证出镜，拍视频上传到互联网，讲述自己遭遇黑恶分子侵害的经历，希望借唐山打人案的热点，为自己讨公道。

唐山打人案曝光当晚，一名当地的蛋糕店老板发视频，实名举报一个以刑满释放人员为首的涉黑团伙从去年7月起，连续对他敲诈勒索，到店里暴力打砸。男子称，自己多次报案，都只得到“这些行为并不触犯法律”的答复。

另一名女子11日也在微博发文，实名举报唐山一家酒吧。这名女子称，上月23日，酒吧老板以发薪水为由，把她和她的朋友骗到酒吧。她和其他员工被没收私人物品，并遭到殴打辱骂、威胁恐吓、白纸画押，还被关黑屋、关狗笼，遭到非法拘禁16个小时。事发后她曾报警，同样未得到妥善处理。

警员要求举报女子删视频

举报视频发出后，唐山一名派出所警员还电话联系上述女子，要求她删除举报视频。据电话录音，这名警员称，现在发视频“非常不适宜”。

这名女子的经历再度引发公愤，有网民直言：“现在不趁热度发，等热度过了你再发，谁搭理你。”

唐山市丰南区公安局前晚通报，打砸蛋糕店案两名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案。河北滦州市公安局当晚也通报，非法拘禁案四名犯罪嫌疑人也被抓获。

除了这两起案件，互联网上也有多人实名举报唐山一名女子涉嫌诈骗，以及唐山海霸撞击渔船等事件。不过，官方至今未作出回应。

另一方面，唐山前天起开展为期半个月的社会治安整治“雷霆风暴”专项行动，并在昨天公布举报方式。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时指出，唐山这一系列事件显示，当地公安部门面对民众报案长期不作为。

他说，唐山打人事件后，不断有人“趁东风”实名举报，希望通过舆论的关注，迫使官方采取行动，“遇到事情得靠舆论解决，这一直也是中国治理的弊病”。

台湾政治大学东亚研究所所长王信贤受访时也分析，民众在网上实名举报，显示多数人并不信任公安。他说：“这是完全豁出去的做法，如果不是被逼上绝路，不会采取这样的方式……这代表民众对政府的不信任。”

中国在2018年至2020年高调展开为期三年的“扫黑除恶专项斗争”。据官方数据，全国公安机关在这三年打掉3644个涉黑组织、1万1675个恶势力犯罪集团，破获各类案件24万6000起。2021年起，官方宣布将推进“扫黑除恶”常态化。

唐任伍认为，扫黑除恶专项斗争揭发了一些地方的冤案，但基层法治任重道远，并非两三年就能解决，还有很多黑恶势力和保护伞问题隐藏在深处。

中国舆论此次高度关注唐山打人案，王信贤解读，这也显示中国社会对现状不满，并有强烈不安全感。他说：“这几年经济增长放缓，未来的前景也不太好；加上疫情，尤其是大城市封城，都让社会弥漫不安全感，这种社会气氛也让民众对这类事件更加愤怒。”

（记者是《联合早报》北京特派员）