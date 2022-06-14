北京排查全市酒吧地下场所 朝阳区所有娱乐场所暂停营业

（北京综合讯）北京天堂超市酒吧疫情，目前已累计报告228例感染者。北京官方昨天（6月13日）宣布，将对全市酒吧等地下场所开展大排查。

据中国国家卫生健康委员会公布的疫情数据，中国大陆前天新增69起本土确诊病例中，29例在北京，内蒙古和上海分别为27例和11例；74名无症状感染者中，北京22人，上海26人，内蒙古13人。

原定今天返校的中小学生，除了初三年级外，继续居家线上教学。

另据中新网报道，北京市政府新闻发言人徐和建，昨天在发布会上称，北京将举一反三，抓好整改，对防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的场所暂停开放。

他也指出，北京将对病例和密接所涉风险点位、人员开展深入排查，捞干筛净风险隐患。同时，对涉疫地区连续三天开展核酸筛查，应检尽检。

北京疫情出现反弹风险，截至昨天下午3时，当日报告新增感染者45例，其中社会面筛查人员1例。天堂超市酒吧的聚集性疫情目前仍处于发展阶段，密接人员超过8500人。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰称，天堂超市酒吧疫情已涉及14个区和经济开发区的100个街乡，续发病例涉及多个公共场所，呈现点多面广的特点，疫情仍存在传播扩散风险。

出现聚集性疫情的天堂超市酒吧位于朝阳区，该区各歌舞娱乐场所、网吧已自9日起暂停营业，其它各区目前也在针对娱乐场所进行排查。

北京海淀区委新闻发言人肖丹昨天称，该区共有歌舞娱乐、网吧、演出游艺、剧本杀、密室逃脱等场所278家，目前已全部暂停营业，并且开展重点场所排查检查。

北京市体育局昨天也发布通知，全市暂停举办线下体育赛事活动，恢复时间将另行通知。