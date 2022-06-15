朝鲜成为两国关系新焦点 沙利文：中美可就朝核问题合作

白宫简短的文告并未说明会谈具体讨论的课题；但路透社引述美国高级官员报道称，沙利文就中国在联合国就朝鲜新制裁投否决票提出关注。

朝鲜核问题成为中美关系最新焦点。美国国家安全顾问沙利文前天（6月14日）与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行会谈时，对中国上月在联合国否决朝鲜新制裁提出关注，并强调朝鲜核试验问题是中美能进行合作的领域。

受访学者分析，朝鲜问题在下来半年至一年内将在中美关系中扮演愈加重要的角色。

沙利文与杨洁篪前天在卢森堡展开四个半小时的会谈，白宫发布的文告称两人就多个区域和国际安全议题，以及中美关系关键课题进行了“坦诚、实质，并具有成果的讨论”。中国官媒新华社发布的新闻稿则形容会议为“坦诚、深入，并有建设性”。双方都提出保持沟通的重要性。

这是沙利文和杨洁篪两年来第四次举行会谈，也是中美防长本月10日在新加坡举行会谈后，中美高层一周内第二次会面。两人最后一次是在3月14日于罗马会面，杨洁篪今年5月18日也同沙利文通话。

朝鲜的核武威胁年初以来显著增加，美国上月26日在联合国牵头提出追加制裁朝鲜，但因中国与俄罗斯否决，这项提案未能通过。美国、日本和韩国过去一个月来对朝鲜核试爆问题高度警惕，韩国外长朴振前天和美国国务卿布林肯举行会谈后，敦促中国善用影响力劝阻朝鲜展开核试爆。

白宫简短的文告并未说明会谈具体讨论的课题；但路透社引述美国高级官员报道称，沙利文就中国在联合国投否决票提出关注。“双方说明了各自的立场以及对局势的观点，沙利文表明美国相信这是美国和中国能合作的领域。”

中国新闻稿仅在结尾称，中美双方“就乌克兰、朝核等国际地区问题交换意见”。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》采访时分析，美国不希望中美在亚太地区除了就台海问题针锋相对，又增添朝鲜问题。美国也力图与新任韩国政府建立关系，展现美国在朝鲜问题上的管控能力，这就必须寻求中国的配合。

王智盛指出，中美在台海议题上没有太多回旋空间，朝鲜核问题是北京在中美谈判中少数可以用来“要价”的国际关系议题，因此朝鲜核武的管控对中美双方都有利。

南京大学国际关系学院院长朱锋认为，中美可能就朝鲜核问题合作，但若双方各自为战，朝鲜也可能成为中美新的摩擦点。

美国力图与新任韩国政府建立关系，展现美国在朝鲜问题上的管控能力，这就必须寻求中国的配合。另外，中美在台海议题上没有太多回旋空间，朝鲜核问题是北京在中美谈判中少数可以用来“要价”的国际关系议题，因此朝鲜核武的管控对中美双方都有利。 ——中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛

杨洁篪：若处理不好 台湾问题将颠覆中美关系

中美围绕台海问题的交锋过去一个月来持续升温，中美防长上周末在香格里拉对话上也就台海议题剑拔弩张。

杨洁篪警告，台湾问题事关中美关系政治基础，“处理不好将产生颠覆性影响”。这个风险不仅存在，还会随着美国“大搞以台制华”、台湾当局“大搞倚美谋独”而不断升高。

他敦促美国不要有任何误判和幻想，必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，必须慎重妥善处理台海问题。

彭博社引述美国高级官员称，沙利文重申了美国的“一中政策”，并对中国在台海的“挑衅行为”表示关切。

不少分析预计，杨洁篪和沙利文此次会谈很可能是为习拜会铺路。两人去年10月在瑞士苏黎世会谈后，美国总统拜登和中国国家主席习近平11月便举行首次视频会晤；3月的罗马会谈结束四天后，习拜也进行视频通话。沙利文上月已预示，拜登可能“在未来几周”与习近平通话。

朱锋分析，杨洁篪和沙利文的对话反映出中美要加强高层常态化沟通交流的积极信号。

王智盛研判，习拜会可能在7月北戴河会议前，或9月上旬北戴河会议后、中共二十大前举行。

（记者是《联合早报》北京特派员）