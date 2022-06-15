副外长乐玉成调任广电总局副局长 明年年满60岁后或退休

上周，官方宣布国务院新闻办公室主任、中宣部副部长徐麟改任国家广电总局局长按照副部级高官60周岁退休的规定，国家广电总局副局长可能将是乐玉成仕途的最后一站。

中国国务院昨天发布人事任免通告，外交部副部长乐玉成调任国家广电总局副局长。有关人士分析，这意味着今年59岁的乐玉成仕途明显遭受挫折，已基本失去晋升正部级的机会，可能将于明年年满60周岁后退休。

国家广电总局官网显示，乐玉成目前在该局四名副局长中排名第一。上周，官方宣布国务院新闻办公室主任、中宣部副部长徐麟改任国家广电总局局长，表明乐玉成接任国家广电总局局长的机会渺茫。按照副部级高官60周岁退休的规定，国家广电总局副局长可能将是乐玉成仕途的最后一站。

此前，乐玉成在外交部领导中的排名仅次于部长王毅和党委书记齐玉，在副部长中位居第一。乐玉成还是中共十九届中央委员会候补委员，但从位置更重要的外交部第一副部长调任国家广电总局副局长后，他很可能在今年下半年举行的中共二十大上，失去进入新一届中央委员会的资格。

乐玉成曾长期负责俄罗斯、东欧和中亚事务。1986年，乐玉成大学毕业后进入外交部苏联东欧司工作，先后担任中国驻俄罗斯大使馆二等秘书、外交部欧亚司处长、欧亚司副司长、中国驻俄罗斯大使馆公使、外交部政策研究司长、政策规划司司长；2011年升任外交部部长助理。

2013年，乐玉成担任中国驻哈萨克斯坦大使，第二年转任中国驻印度大使，跨入副部级行列。在乐玉成担任驻印度大使的两年中，中国国家主席习近平和印度总理莫迪实现了“家乡”互访。2016年，乐玉成卸任中国驻印度大使对印度媒体表示：“19个月里，我幸运地见证了中印关系转折性变化，双方从隔膜走向互动与合作。我见证了两国领导人亲密频繁互动，有幸陪同并亲身经历了习主席访印及莫迪总理访华的精彩瞬间。”

乐玉成在外交圈中有“笔杆子大使”之称。除了在中国官媒和专业外交媒体撰文外，在担任中国驻印度大使期间，他曾多次在《印度教徒报》《德干先驱报》等媒体发表文章。

2016年，乐玉成出任中央外事领导小组办公室副主任，2018年重返外交部担任副部长。随着中共二十大以及中国政府换届临近，他一度被视为中国下届外长的人选之一。但这次岗位调整，意味着乐玉成已无重返外交系统的机会。

被认为可能出任中国下届外长的人选，还有现任国务院台湾事务办公室主任刘结一，以及中央外事委员会办公室原副主任刘建超。由于刘建超近日刚升任中联部部长，外交系统出身的刘结一成为下届外长的热门人选。2013年，王毅就是从国台办主任岗位出任外交部长。

分析：仕途受挫或因 对俄乌战争形势判断有误

另有分析认为，乐玉成仕途受挫或许与他对俄乌战争形势判断有误有关。今年2月24日，俄罗斯突然发起对乌克兰的“特别军事行动”，中方对此似乎没有做好充分预判和准备，一度在撤侨以及应对西方指责等问题上比较被动。乐玉成作为外交系统主管俄罗斯和东欧事务的高官，可能没有对俄乌战争爆发及走势作出比较准确的研判。

今年2月4日，来华出席北京冬奥会开幕式的俄罗斯总统普京与习近平举行会谈。乐玉成在会谈结束后接受媒体访问时强调，中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站。

俄乌战争爆发后，西方舆论以中俄关系“上不封顶”为依据，指责中国暗中支持俄罗斯发动对乌战争。中国则强调自己在俄乌冲突的立场客观公正，希望各方和平解决冲突。