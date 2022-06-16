习近平与普京通话 吁各国负责任解决乌危机

中国国家主席习近平在昨天（6月15日）与俄罗斯总统普京通电话，重申两国将在主权、安全等问题上相互支持，并呼吁各国以“负责任方式”推动乌克兰危机得到妥善解决。

据中国官媒新华社报道，习近平昨天下午在通话中指出，中国愿同俄罗斯继续在“涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上”相互支持，密切两国战略协作。这包括加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，推动国际秩序和全球治理朝“更加公正合理的方向”发展。

中俄元首在2月初的北京冬奥会开幕当天举行面谈，宣示两国深化战略协作。同一个月内俄乌战争爆发后，习近平和普京又在2月25日就乌克兰局势通电话。习近平当时表态称，支持俄罗斯同乌克兰通过谈判解决问题。

两国元首昨天再度就乌克兰问题交换意见。习近平重申，中国始终从乌克兰问题的“历史经纬和是非曲直”出发，独立自主作出判断。他说，各方应该以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决，中国愿继续为此发挥应有作用。

新华社引述普京说法称，俄罗斯支持中国提出的全球安全倡议，“反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政”。

克里姆林宫则称，鉴于西方国家的“非法制裁政策”令全球经济形势变得更加复杂，中俄元首昨天同意在能源、金融、工业和运输等领域扩大合作。习近平也了解俄罗斯“面对外部势力造成的安全挑战时，采取行动捍卫基本国家利益的合法性”。

昨天是习近平69岁的生日。中国人民大学欧盟“让·莫内”讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》采访时指出，中俄元首时隔四个月，在习近平生日当天再度通电话，凸显习普二人私交匪浅。2019年习近平66岁生日时，普京曾当面向他道贺。

王义桅补充，本月底举行的北约峰会备受瞩目，而俄罗斯对乌克兰的军事行动，正是对北约东扩的抗议。中国今年将主办金砖国家领导人会晤，相信普京届时将透过这个多边场合发声，这次通话也是为金砖峰会的召开做铺垫。

学者：凸显中国尴尬处境

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨受访时说，习近平和普京通话时关于乌克兰问题的表态，重申了中国的一贯立场，也再度凸显中国在俄乌战争的尴尬处境：无法在法理上认同俄罗斯入侵乌克兰，但战略上又必须与俄国站在一起。

王江雨指出，俄罗斯目前在顿巴斯地区的战斗进行得相对顺利，乌克兰的斗志也依然昂扬，双方都没有强烈的谈判意愿。“在这样的前提下，中国不再呼吁俄乌谈判，也是避免提起俄罗斯不愿意听到的事情。”

（记者是《联合早报》上海特派员）