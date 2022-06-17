关切中俄元首通话 美提醒中不要站在“历史错误一边” 中国学者：华府意在转嫁通胀及衰退危机

中俄元首前天（6月15日）通话引发美国警惕，美国国务院当天对中国以行动支持俄罗斯表达关切，提醒中国在乌克兰问题上不要站在“历史错误的一边”。

美国国务院在中俄元首通话数小时后发表声明，质疑中国在乌克兰问题上的中立性。法新社引述美国务院发言人说：“中国声称中立，但它的行为清楚地表明，它仍投入经营与俄罗斯的密切关系。”

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京，前天举行俄乌战事爆发后第二次通话。据中国外交部官网通稿，习近平说，今年以来中俄关系保持良好发展势头，两国经贸合作稳步推进，中国愿同俄国继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协作。

美国国务院声明称，“在关键议题上，中国已经做出了选择”，并指中国在俄罗斯入侵乌克兰超过三个月后，仍站在俄国一边，在全世界范围呼应俄国的宣传，否认俄国在乌国展开的暴行，并在国际组织中选择保护俄国。

声明说：“站在普京一边的国家将不可避免地发现自己站在历史的错误一边。”

受访中国学者认为，俄乌战争长期化正不断加剧美国通胀及衰退风险，美国严厉表态意在转嫁危机，把各种问题甩锅中国。

成都世通研究院副院长朱明接受《联合早报》采访时说，美国最新表态仍是老调重弹，质疑中国在乌克兰问题上中立态度的同时，也希望中国不要在贸易投资上给俄罗斯更多支持。但随着难民、能源、通胀等问题不断加剧，声明也反映美国对俄乌战事陷入胶着的焦虑。

俄乌战争爆发以来，美国和欧盟已对俄罗斯实施数轮经济制裁，并一再警告中国不得援俄或协助其规避制裁。中国至今仍拒绝谴责俄国对乌克兰动武，并批评西方对俄采取全面制裁措施。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时说，美国措辞强硬的声明显示与中国的政治互信已“几乎消磨殆尽”，同时明显出于服务国内政治的需要。

朱锋分析称，俄乌战事长期化对美国经济明显造成逆火效应，“（美国）在寻找替罪羊，拜登政府现在没有办法平息国内的通胀……所以只能把中国再度强化为外敌，来转移对国内执政失败的公众批评和注意力。”

他说：“美国现在空前须要塑造外敌，一个俄罗斯不够，还要加上一个中国。这样只会给中美关系、世界形势带来新的震荡。”

中俄发布通话内容表述不尽相同

另一方面，中俄元首通话后，两国发布表述不尽相同的通话内容。克里姆林宫声明称，习近平与普京讨论了中俄加强经济合作、贸易，以及军事技术关系。

声明也称习近平提到“面对外部势力构成的安全挑战，俄罗斯采取行动保护基本国家利益的合法性”，暗示中国领导人支持普京入侵乌克兰的理由。

但据中国外交部发布的消息，习近平强调中国积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定，呼吁各方应“以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决”，未提到与俄罗斯的军事关系或加强贸易联系。

彭博社引述卡内基莫斯科中心资深研究员加布耶夫解读，克里姆林宫的表述是说给国内民众听的，中国的版本则显然更在意西方，西方国家正严厉审视中国在俄乌问题上的立场。

朱明解读，俄罗斯的声明有“大内宣”及夸大的意味，可能借此提高声势，“强调中国支持的一面，来加强它对（发动）战争的合法性”

朱锋则指出，习近平此次对乌克兰的谈话更有针对性，“反映中国现在的一个重大关切，就是俄乌战争对世界经济的进一步冲击。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）