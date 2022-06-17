多地抵境隔离期减至七天 航班熔断规则放宽 中国入境与隔离政策露放松迹象

随着全球加速恢复国际旅游，本土疫情趋稳，北京上月入境人员集中隔离时长已减至10天，四川省、徐州和宁波等地集中隔离也下调至七天或10天。中国民航局国际航班熔断的统计日期，也从落地后七天减至五天。

中国的入境与隔离政策出现放松迹象，多地把入境人员集中隔离的天数缩短为七天，中国民航局也放宽航班熔断规则，观察期从七天缩短为五天，降低航班熔断的概率。

中国在冠病大流行后的两年多来维持严格的边境政策，口岸城市要求入境人员执行至少14天集中隔离，以防止输入病毒传播。但随着全球加速恢复国际旅游，以及本土疫情趋稳，首都北京上月已带头把入境人员的集中隔离时长缩减至10天；本月以来，四川省、徐州和宁波等地也跟进把入境人员的集中隔离天数下调至七天或10天。中国媒体本周也报道，中国民航局调整了熔断规则，对通往中国的国际航班是否被熔断，统计日期从落地后七天减至五天。这意味着，航班被熔断的概率将降低。

在此之前，若国际航班在抵达中国七天内出现五例或以上的冠病阳性感染者，中国民航局便会要求出现病例的航空公司停运涉疫航线两周；若阳性感染者人数达到10人，停运时长则为四周。

新加坡航空公司昨天（6月16日）回应《联合早报》询问时，证实已接获中国熔断规则调整的通知。

中国今年初暴发奥密克戎疫情以来，航班熔断数量骤增。据报道，2020年因熔断取消的国际航班为272架次；截至本月中旬，今年熔断的国际航班已超过300架次。

多家航空公司恢复部分国际航线

中国国务院总理李克强上月23日主持召开国务院常务会议，提出要有序增加国内国际客运航班后，海南航空、南方航空、中国国航等多家中国航空公司已相继宣布恢复和增开部分国际客运航线。

新航昨午也宣布，将在7月3­日重启新加坡往返深圳的航班。

长居新加坡的林欣琪（31岁，行政员）今年打算回无锡探亲，她接受本报采访时说，她的母亲去年计划回无锡，但两个月内买了三次机票，航班都因熔断措施临时取消。

过去一年多来，飞往中国的国际航班供不应求，机票价格直线飙涨。本月内，从新加坡飞往中国的单程经济舱机票最贵已突破1万新元。

林欣琪认为，目前最大的问题不是航班不足或隔离，而是机票价格太贵。她说，熔断机制导致一些人开始“囤机票”，以便在航班取消后还有后备。

去年以来，全球旅游业迅速复苏，中国的出入境人数却持续下滑；中国去年的出入境人员同比下降2.8％；其中，外国人入出境同比下降65.9％。

中国官方去年曾释放计划恢复国际旅游的信号，中国文化和旅游部去年7月表明，将适时研究入出境旅游开放方案；中国外长王毅今年3月也称，中国将推出增强版“国际旅行健康证明”。

但3月中旬疫情升温后，中国出入境政策再次紧绷，上月的中国国家移民管理局党组会议便强调要严格执行从严从紧的出入境政策。不少分析认为，中国严格的边境措施有碍中外民间的正常往来，也导致大批外国留学生和专业人才流失。

研究航空课题的新加坡管理大学战略管理学助理教授范平正分析，中国正在对入境政策作出细微调整，但隔离政策的调整集中在少数较小的城市，因此预计不会有太显著的成效。除非中国经济再出现巨大震荡，否则出入境政策短期内料不会出现巨大改变，机票价格高昂的情况也不太可能显著好转。

（记者是《联合早报》北京特派员）