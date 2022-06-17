杨洁篪提议金砖国家 为国际形势注入更多稳定性正能量

但受访学者分析，金砖国家本身面临中印、俄乌等矛盾与冲突，合作尚处在“务虚”阶段。

全球情势近期随着疫情、战事等因素波动，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪前天（6月15日）提出金砖国家要为动荡的国际形势注入更多稳定性和正能量。但受访学者分析，金砖国家本身面临中印、俄乌等矛盾与冲突，合作尚处在“务虚”阶段。

据新华社报道，杨洁篪15日在北京以视频方式主持金砖国家安全事务高级代表会议时，强调金砖国家诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，代表世界格局和国际秩序演变调整的前进方向。

他说，金砖国家要顺应时代潮流，因应时代变局，为动荡的国际形势注入更多稳定性和正能量。

杨洁篪还提到，金砖国家要践行真正的多边主义，努力实现共同安全；要统筹传统和非传统威胁，努力实现综合安全；要倡导同舟共济，努力实现合作安全；要统筹安全和发展，努力实现可持续安全。

据报道，南非总统府部长冈古贝尔、巴西总统府机构安全办公室主任埃莱诺、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、印度国家安全顾问多瓦尔出席会议。

报道并指，各方就加强多边主义和全球治理、应对国家安全新威胁新挑战、加强和完善新疆域治理等重要问题深入交换意见，达成一系列共识。各方一致表示，愿推动金砖国家领导人第14次会晤取得丰硕成果。

值得注意的是，中国国家主席习近平当天也与俄国总统普京通话，重申两国将在主权、安全等问题上相互支持，并呼吁各国以“负责任方式”推动乌克兰危机得到妥善解决。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时分析，杨洁篪的谈话表达中方对金砖国家合作的良好意愿，但执行上仍面临难题。

他指出，中印关系未完全缓和，俄罗斯更陷入与乌克兰的战事之中，都显示出金砖国家在合作上仍存在矛盾，因此对世界稳定的作用仍有限。

但成晓河强调，这不意味中方没有促进金砖国家合作、推动世界稳定的想法，只是目前还处在“务虚”阶段。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受本报采访时则认为，即便金砖国家彼此间存有矛盾，但仍有合作空间；从北京的角度看，当前面临美国集结盟友封锁，自然要寻找突破口。

另据报道，前天这场会议还审议了反恐和网络安全工作组工作，金砖国家一致同意共同推动国际反恐合作和网络安全合作相关计划和路线图，维护联合国在全球反恐事业中的中心协调作用，呼吁构建更加包容、有代表性和民主的全球互联网治理体系。

成晓河认为，金砖国家对这些课题的合作较有共识，也有助于化解矛盾、分歧，促进合作从“务虚”走向“务实”。

王宏仁则进一步指出，新兴市场国家对军备竞赛等传统安全合作未必感兴趣，反而更关注经贸等非传统安全领域的合作，这也是为什么中方提出“统筹传统和非传统威胁”的金砖国家合作倡议。因此，他分析，这次会议通过的反恐和网络安全合作，非常明显就是统合传统和非传统威胁领域的案例。