首艘自主设计弹射型航空母舰 中国第三艘航母福建舰下水

来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2022年6月18日 5:00 AM

从中国中央电视台新闻截屏的画面显示，中国第三艘航空母舰福建舰昨天上午在位于上海的中国船舶集团有限公司江南造船厂，缓缓移出船坞，停靠码头。（法新社）
从中国中央电视台新闻截屏的画面显示，中国第三艘航空母舰福建舰昨天上午在位于上海的中国船舶集团有限公司江南造船厂，缓缓移出船坞，停靠码头。（法新社）

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中国第三艘航空母舰福建舰昨天（6月17日）举行下水命名仪式。据央视等官媒报道，福建舰舷号为“18”，是中国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。该舰下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。

福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面，都标志着中国航母建造能力迈上一个全新台阶，但作为常规动力航母，福建舰仍不是中国海军的目标舰。未来几年，中国海军将在福建舰技术基础上，尝试建造吨位更大的核动力航母，继续拉近与美国航母的差距。

——受访军事学者

有关军事学者对《联合早报》指出，系泊试验主要验证舰船机电设备是否达到设计性能，航行试验包括在不同海况、不同天气进行多次海试。福建舰大约需要两年时间才能完成系泊试验和航行试验，然后入列服役；入列后还要进行大量舰载机起降，以及与其他作战单位协同训练，才能初步形成战力。由此看来，福建舰航母编队最快也要到2025年才能执行战备巡航任务。

这名学者认为，福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面，都标志着中国航母建造能力迈上一个全新台阶，但作为常规动力航母，福建舰仍不是中国海军的目标舰。未来几年，中国海军将在福建舰技术基础上，尝试建造吨位更大的核动力航母，继续拉近与美国航母的差距。

新华社报道说，昨天上午11时下水命名仪式开始，全场高唱中国国歌，五星红旗冉冉升起。中共政治局委员、中央军委副主席许其亮向接舰部队主官授予命名证书，与军方和地方领导共同为第三艘航母下水剪彩。随后进行掷瓶礼，香槟酒瓶碰击舰艏碎裂，舰船鸣响汽笛，船坞坞门打开，航空母舰缓缓移出船坞，停靠码头。下水命名仪式在解放军军歌声中结束。

昨天是中国第一颗氢弹爆炸试验55周年纪念日。有分析称，官方选在昨天让福建舰下水，表明官方认为该舰和氢弹一样，都是“大国重器”。

分析：取名福建舰显示 大陆不许台湾分裂出去决心

另外，中共中央军委将新航母命名为福建舰，而不是此前舆论分析的江苏舰或湖北舰，也出乎很多人意料。有关学者认为，这一命名应该与福建的战略地位和地缘意义有关。

福建位于东中国海通往南中国海的要冲，对面就是台湾海峡，在台海局势持续紧张，爆发军事冲突的可能性不断增大的背景下，福建舰横空出世，展示了官方绝不允许台湾从中国分裂出去的决心。

中国目前服役的两艘航母辽宁舰和山东舰采用滑跃起飞方式，明显受到前苏联航母设计思路的影响。而福建舰不仅摈弃滑跃起飞模式，还跳过美国尼米兹级的蒸汽弹射技术，直接采用更先进的电磁弹射技术，显示中国航母开始向美国先进的福特级航母看齐，中国海军蓝水化、远洋化速度正在加快。

有关学者分析，在电磁弹射技术加持下，福建舰不仅可以搭载歼-15型舰载机，还可搭载在前两艘航母上无法起飞的空警—600固定翼预警机，以及正在试飞的歼—35隐身舰载机、攻击—11无人机或彩虹—7隐身无人机等机型。

空警—600固定翼预警机最大航程近3000公里，可为福建舰航母提供1500公里的最大警戒范围，还能帮助航母编队中055大型驱逐舰上的鹰击21高超音速反舰导弹提供目标指导，堪称中国航母编队的战力倍增器。可以预计，未来福建舰的战力将大幅超越辽宁舰和山东舰。

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