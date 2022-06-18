首艘自主设计弹射型航空母舰 中国第三艘航母福建舰下水

中国第三艘航空母舰福建舰昨天（6月17日）举行下水命名仪式。据央视等官媒报道，福建舰舷号为“18”，是中国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。该舰下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。

福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面，都标志着中国航母建造能力迈上一个全新台阶，但作为常规动力航母，福建舰仍不是中国海军的目标舰。未来几年，中国海军将在福建舰技术基础上，尝试建造吨位更大的核动力航母，继续拉近与美国航母的差距。 ——受访军事学者

有关军事学者对《联合早报》指出，系泊试验主要验证舰船机电设备是否达到设计性能，航行试验包括在不同海况、不同天气进行多次海试。福建舰大约需要两年时间才能完成系泊试验和航行试验，然后入列服役；入列后还要进行大量舰载机起降，以及与其他作战单位协同训练，才能初步形成战力。由此看来，福建舰航母编队最快也要到2025年才能执行战备巡航任务。

这名学者认为，福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面，都标志着中国航母建造能力迈上一个全新台阶，但作为常规动力航母，福建舰仍不是中国海军的目标舰。未来几年，中国海军将在福建舰技术基础上，尝试建造吨位更大的核动力航母，继续拉近与美国航母的差距。

新华社报道说，昨天上午11时下水命名仪式开始，全场高唱中国国歌，五星红旗冉冉升起。中共政治局委员、中央军委副主席许其亮向接舰部队主官授予命名证书，与军方和地方领导共同为第三艘航母下水剪彩。随后进行掷瓶礼，香槟酒瓶碰击舰艏碎裂，舰船鸣响汽笛，船坞坞门打开，航空母舰缓缓移出船坞，停靠码头。下水命名仪式在解放军军歌声中结束。

昨天是中国第一颗氢弹爆炸试验55周年纪念日。有分析称，官方选在昨天让福建舰下水，表明官方认为该舰和氢弹一样，都是“大国重器”。

分析：取名福建舰显示 大陆不许台湾分裂出去决心

另外，中共中央军委将新航母命名为福建舰，而不是此前舆论分析的江苏舰或湖北舰，也出乎很多人意料。有关学者认为，这一命名应该与福建的战略地位和地缘意义有关。

福建位于东中国海通往南中国海的要冲，对面就是台湾海峡，在台海局势持续紧张，爆发军事冲突的可能性不断增大的背景下，福建舰横空出世，展示了官方绝不允许台湾从中国分裂出去的决心。

中国目前服役的两艘航母辽宁舰和山东舰采用滑跃起飞方式，明显受到前苏联航母设计思路的影响。而福建舰不仅摈弃滑跃起飞模式，还跳过美国尼米兹级的蒸汽弹射技术，直接采用更先进的电磁弹射技术，显示中国航母开始向美国先进的福特级航母看齐，中国海军蓝水化、远洋化速度正在加快。

有关学者分析，在电磁弹射技术加持下，福建舰不仅可以搭载歼-15型舰载机，还可搭载在前两艘航母上无法起飞的空警—600固定翼预警机，以及正在试飞的歼—35隐身舰载机、攻击—11无人机或彩虹—7隐身无人机等机型。

空警—600固定翼预警机最大航程近3000公里，可为福建舰航母提供1500公里的最大警戒范围，还能帮助航母编队中055大型驱逐舰上的鹰击21高超音速反舰导弹提供目标指导，堪称中国航母编队的战力倍增器。可以预计，未来福建舰的战力将大幅超越辽宁舰和山东舰。