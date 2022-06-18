出席中新（重庆）多式联运基地启动仪式 杨莉明：新中陆海贸易新通道能维持必需品流通

我国通讯及新闻部长杨莉明说，全球持续担忧供应链中断，新加坡和中国第三个政府间合作项目旗下的“国际陆海贸易新通道”，能在连接陆路和海上航线展现价值，维持必需品的流通。

历时逾三年建造、落户重庆果园港一带的中新（重庆）多式联运示范基地，一期工程昨天正式启动运营。杨莉明作为负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目的新方部长，昨天上午通过视频出席重庆举行的启动仪式。

杨莉明致辞时形容多式联运基地的成立，展现了新渝在交通物流领域的重大成果，也标志着两地在各自区域持续发展作为枢纽的角色上更进一步。她说，尽管过去两年充满挑战，但昨天的仪式显示两地企业在克服挑战及抓住机遇方面的韧性。

杨莉明：新设施将为新渝及国际伙伴提供合作机遇

杨莉明指出，新设施将为新渝及国际伙伴提供更多合作机遇，包括提升新渝双边的运输和物流生态系统、加强供应链韧性，以及加快贸易数码化。

多式联运基地占地面积520亩，约49个足球场大小，投资约15亿元人民币（3亿1000万新元），于2019年1月动土。昨天启用的设施包括集装箱堆场、仓库及综合楼；基地二期还将建造更大面积的仓库。

杨莉明说，多式联运基地将与果园港、鱼嘴货运站等现有和即将建成的设施形成互补，帮助整合重庆主要公路、铁路和河流的物流节点，为物流业者提供无缝体验。

她也鼓励所有利益相关者加入陆海新通道，利用多式联运基地等物流节点，加强新渝之间的互联互通及贸易流。

她还说，新渝正促进数码数据和文件交换，以提高供应链可见度，促进货物无缝跨境流动。

重庆市长胡衡华致辞时说，重庆愿与新加坡进一步落实《国际陆海贸易新通道合作规划》，加快多式联运标准化体系建设，深入开展陆上贸易规则、物流金融等首创探索，以实现物流成本降本增效。

新中去年底签署合作规划，为陆海新通道勾勒至2025年的发展框架，在贸易、产业合作、数码化等领域展开合作，为企业带来更大收益。

昨天到场的还包括本月初履新的中共两江新区党工委书记张鸿星，以及新加坡驻成都总领事陈子勤。新渝两地官员会上也见证30份谅解备忘录的签署，涉及供应链服务、物流合作、人力资源发展等领域。

中新互联互通（重庆）物流发展有限公司（也称轻资产公司）顾问陈泗棕，接受《联合早报》采访时说，尽管公路、铁路和河流等运力将在果园港片区交汇，但这些运输设施不会自然而然相互衔接。多式联运基地选址果园港与鱼嘴货运站之间，就是扮演为客户提供优化运力服务的角色。

陈泗棕认为，基地一期工程在片区率先建成，算是超前布局；一街之隔的鱼嘴铁路站预计2024年初完工，基地届时方能利用当地铁公水运力交汇的优势，真正发挥网络效应。

但他坦言，中国严厉的防疫措施，为潜在国际伙伴实地走访基地增添难度。为解决重庆目前国际贸易和物流人才短缺，轻资产公司与重庆财经学院合作，计划在基地举办专业培训。