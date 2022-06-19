上海石化大火酿一死一伤

（北京综合讯）前天（6月17日）刚举行成立50周年纪念大会的中国石化子公司上海石化，昨早发生爆炸和大火，事故造成一死一伤。

综合路透社、新华社、央视新闻、每日经济新闻等报道，上海金山区上海石化有限公司化工部乙二醇装置区域，昨天清晨4时28分发生火灾，网上的航拍视频显示，现场有三处区域出现较大的明火，浓烟覆盖大片天空。

附近居民称，早晨4时多听到爆炸巨响，自家窗门都在抖动，“以为发生了地震”。许多人夺门而出开车逃命，附近主要干道一度大塞车。还有居民称，公寓走廊的天花板被震塌，周围商户的玻璃门碎片满地，三公里外就能看到浓浓黑烟，还有刺鼻的气味。

事发后，当局立即调派563名消防救援人员、113辆消防车赶赴现场处置。中国应急管理部也派出由消防救援局负责人员带领的专家工作组到场协助、指导。

上海石化官方微博昨早8时许发消息称，现场火势已经得到有效控制，正在实施保护性燃烧，即让装置中的残存原料可控制地烧完，再进行下一步抢险工作。有消防救援支队人员承认，“处置难度较大”。

经初步核实，事故导致一名第三方运输车辆驾驶员死亡，上海石化一名员工手臂轻微擦伤，具体原因正在进一步调查。

上海石化续称，火情发生后对公司厂界及外部区域持续进行了环境监测，挥发性有机物监测正常，也未发现周边水体受到影响。

上海石化是中国最大的石化企业之一，据上海石化官网介绍，公司每年加工原油1600万吨，乙烯70万吨。就在火灾前一天（17日），上海石化举办了成立50周年纪念大会，董事长吴海君讲话中提及要树立“合规意识”，坚守“发展红线”，要“坚持依法从严治企、合规经营，牢牢守住风险底线，扎实推动公司向本质安全跃升”。公司还进行了检修改造工作。

上海石化去年5月也曾发生事故，公司乙烯老区在检修开车准备过程中，裂解炉区域原料管线发生闪爆，导致14人烧伤。