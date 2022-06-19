美经济学家萨克斯 获得台湾唐奖“永续发展奖”

台湾唐奖昨天（6月18日）公布第五届“永续发展奖”由美国知名经济学家萨克斯（Jeffrey D. Sachs）教授获得，肯定他在跨领域永续科学议题上的主导角色，以及他创立可应用于乡村、国家和全球的多边行动。

萨克斯透过影片发表感言时说，在从事永续发展之旅50年之际，荣获唐奖永续发展奖令他倍感荣幸与欣慰。他说，全球正面临很多危机与挑战，他期待有机会赴台和民众分享理念，并与学生、民间社会领袖、政府官员交换意见。

萨克斯曾任三届联合国秘书长的特别顾问，现任哥伦比亚大学永续发展中心主任、联合国永续发展解决方案网络（SDSN）主席。

唐奖教育基金会执行长陈振川指出，萨克斯具有悲天悯人情怀，是关怀世界永续发展的学者及实践领袖，知道用什么架构及模式，结合众人力量一起推动永续发展，实属不易。

永续发展奖评选委员会召集人刘兆汉院士说，哥大地球研究所创始董事克劳（Michael M. Crow）是第一个提倡永续观念的人，接替他的萨克斯是真正执行永续发展理念的代表人物。

中央大学大气系兼任教授王作台说明萨克斯的成就，不仅在债务危机、恶性通膨、计划经济过渡到市场经济、减少贫穷等领域有开创性的研究成果，更针对全球永续发展面临的复杂问题，结合全球经济、公共健康、公平正义与永续性等不同面向，提出开创性的跨领域方法，协助永续发展成为一个可被学术研究及评量实践的整合性领域。

刘兆汉记者会后告诉《联合早报》，哥大地球研究所在1996、1997年左右和台湾中央大学不约而同都在探索永续发展概念，便展开交流合作，分别向美台的国科会申请研究经费，却因审查者不理解双双失败，后来台湾国科会成立永续发展委员会，中央研究院也展开跨学科合作，成立永续科学中心。

他说，中国文化里老早就有永续观念，像慈济就真正在执行推广永续观念，“只有把永续推广成为人类的核心价值观，才有可能真正做到永续”。

每两年遴选一次的世界学术大奖——唐奖，自昨天起一连四天揭晓第五届得奖人名单，主办单位预定9月邀请得主赴台领奖并发表演说。