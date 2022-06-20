传美已决定拒绝中国大陆称台湾海峡为“非国际水域”主张

（纽约综合电）知情人士透露，美国已决定拒绝中国大陆关于台湾海峡“非国际水域”的新主张。

据彭博社报道，近几个月来，中国大陆军方官员一再对美国军方官员表示，台湾海峡不是“国际水域”（international waters）。

报道称，虽然中国大陆长期以来主张台湾海峡是其专属经济区的一部分，并据此认为外国军舰在台海的活动应受限制，但台海的法律地位此前并不是中美官员会谈时经常谈论的话题。美方认为，北京的提法，可能表明中国大陆准备在台湾海峡这个两国分歧的关键领域，对美国的地区影响力和军事力量提出新的挑战。

知情人士透露，美国总统拜登已听取了相关简报，白宫国安团队正在研究中国大陆的说法，研究大陆在过去几十年中用来描述台海的措辞，并与盟友一起评估对大陆措辞的理解，以准确了解其含义。

据透露，美国官员越来越担心，中国大陆的主张可能是在有意混淆台湾周围海域的法律解释，从而暗示中国大陆将其视为内海水道。

美方不清楚中国大陆所说的“国际水域”是什么意思，该措辞可能旨在拒止美国船舰在台海航行。

消息人士也称，不清楚中国大陆是否会采取实际措施来执行其立场。

中国大陆先前的一些主张，例如2013年宣布划设的东海防空识别区，只是偶尔被执行。虽然近年来中国大陆军机频繁飞入台湾的防空识别区，但从海上进行的挑战比较少。

美国军舰自2020年来平均每月都在台海航行一次，今年至少五次过境。

美国国务院发言人普莱斯上周在答复路透社的一封电邮中声明：台湾海峡是一条国际水道（international waterway），航行和飞越自由“受到国际法的保障”。声明写到：“美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括穿越台湾海峡。”

中美在这个问题上透过媒体进行的这场“水域”之争，在用词上有模糊的地方。普莱斯上周回答路透社时，所用的字眼是台海是“国际水道”；而非彭博社报道所指的，台海是否是“国际水域”的问题。

中国大陆外交部发言人汪文斌则是在13日的记者会上说，大陆对台湾海峡享有主权权利和管辖权，国际海洋法上根本没有国际水域一说，有关国家声称台湾海峡是国际水域，意在为其操弄涉台问题、威胁中国主权安全制造借口。