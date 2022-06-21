中国成功进行陆基中段反导拦截试射 军事学者：技术已成熟达实战能力

中国前晚（6月19日）宣布在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。曾在解放军火箭军服役的军事学者宋忠平指出，前晚的试验不止是技术验证，也是解放军进行的一次实战打靶演练。

宋忠平对《联合早报》分析，中国国防部在试验完成后迅速官宣，一是展示军事透明，避免外界乱猜；二是展示威慑力，促使某些企图威胁中国国家安全的对手“三思”。

2010年1月以来，中国已进行六次反导拦截技术试验。宋忠平认为，该项技术应该已经成熟并形成实战能力。这次试验和6月17日中国第三艘航母福建舰下水，显示中国正在军事高科技领域快速进步。

他介绍，与美国中段反导技术类似，中国中段反导技术也采用动能直接碰撞（KKV）技术作为核心，而不是像俄罗斯那样靠战斗部碎片近炸方式去摧毁对方目标，战斗部指的是各类弹药和导弹毁伤目标的最终毁伤单元，主要由壳体、战斗装药、引爆装置和保险装置组成。中国采用的动能直接碰撞技术对拦截弹的要求很高，须具备强大预警、导航、制导与控制综合能力才能做到。

弹道导弹从发射到击中目标需要经过三个阶段，即初段、中段和末段。初段也叫上升段，导弹刚刚发射，尚未飞出大气层，防御方雷达探测时间短，拦截弹距离长，拦截难度极大，目前没有任何国家能做到初段拦截；末段时导弹已重返大气层，接近打击目标，防御方如果拦截失败，风险极大；中段是导弹在大气层外飞向目标，飞行时间较长，防御方雷达探测时间较多，发射拦截弹时间也较充分，若一枚不中，还可再发几枚补上，进行多层拦截。

美国本世纪初开始研发中段反导拦截系统时，遭到中国、俄罗斯的反对，指美国破坏国际战略平衡。但美国仍率先开发出陆基、海基中段反导拦截系统，中俄也各自开展中段反导拦截技术研发。

另有学者认为，反导拦截技术是大国博弈的重要筹码。中国陆基中段反导拦截技术系统成熟后，还将会在此基础上发展海基反导拦截系统，为中国的核力量和重要政治、经济目标撑起一道“保护伞”，维持与美国之间的战略平衡，不受对方的军事胁迫。

直接针对台湾所称 “云峰”导弹可打击北京

公众号“秦安战略”昨天在今日头条发文称，解放军这次中段反导拦截试验对“台独”分子声称用“云峰”导弹打击北京，有明确的针对性。

文章称，“解放军的这一次陆基中段反导拦截技术试验达到了预期目的，犹如给“台独”顽固分子当头一棒，不给其任何浑水摸鱼、混淆黑白的机会，不让其给台湾民众和台军虚幻的力量，其实也是再一次宣告，“以武拒统”是死路一条！”

据了解，解放军反导专家陈德明是中段反导拦截系统研发的核心人物。陈德明今年55岁，毕业于国防科技大学，曾参与执行数百发导弹武器飞行试验任务，牵头完成“反导靶场试验技术”等10多个重大研究项目。

《解放军报》2016年报道过陈德明的事迹，称他“为加快我军新型作战力量建设、提升新质作战能力作出突出贡献”。