台雷霆2000火箭操演时出意外 未离架起火幸无人员受伤

（台北综合讯）台湾陆军第58炮兵指挥部一辆雷霆2000火箭发射车，昨天（6月20日）上午9时许在屏东九鹏基地进行陆军年度雷霆操演实弹射击时，不明原因导致火箭未离架，推进剂殉燃，所幸仅车辆损害并无人员受伤。

这是雷霆2000火箭成军以来首次发生意外事故，出事的是隶属台湾陆军第四作战区第58炮兵指挥部的火箭发射车。

据《联合报》即时报道，台军昨天上午在屏东县满州乡港仔至九棚大沙漠间展开年度雷霆操演。稍早传出花莲发生地震时，疑出现状况操演紧急暂停。附近民众说，曾听见不明爆炸声响，随后看到山上冒出大量浓烟。

另据台湾国防部军事新闻社报道，台湾陆军第四作战区指挥部昨天公告，在执行射击操演期间，发生一枚雷霆2000火箭弹因不明原因导致火箭未离架，推进剂殉燃，造成车辆损坏，操演官兵安全均无受伤。

第四作战区说，此案已由台湾中山科学研究院、陆军专案小组研析、厘清肇因，作为日后射击训练参数依据。

由台湾中科院自行研发的雷霆2000多管火箭系统火力强大，发射架可选择挂载两具MK45火箭弹箱，连射12枚MK45火箭；或三具MK30火箭弹箱，连发射击27枚MK30火箭；或三具MK15火箭弹箱，连发60枚MK15火箭，射程达七至45公里，被视为阻吓中国大陆解放军登陆的利器。