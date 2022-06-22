专家：珍宝海鲜舫沉没 船楼高与恶劣天气是肇因

（香港综合讯）有46年历史的香港珍宝海鲜舫，刚离港仅几天，就在星期天（19日）在南中国海遇风浪沉没。专家分析船楼高与恶劣天气是事故主因，并形容这是一起罕见事故。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团前晚发布消息称，上周二离港前往东南亚维修的海鲜舫，周六下午在西沙群岛附近水域遇上风浪，船身入水开始倾斜。负责航程的拖船公司尝试救援后不果，船只最终在星期天全面入水翻转，事故未造成人员伤亡。该集团称，对海鲜舫的意外感到难过不舍，由于事发地点水深超过1000米，打捞工程非常困难。

负责拖运船只业者：交接时船只“完全正常”

“香港01”采访了上星期二，协助将珍宝海鲜舫从香港仔避风塘拖走的拖轮公司润利海事的负责人。润利海事主席温子杰称，公司将海鲜舫拖到外海，转交给大型远洋拖轮公司时，海鲜舫“完全正常”。

温子杰忆述，无论从外观及拖行时的状况看，都没有发现海鲜舫有任何异样。但他也坦言，事故发生时不在现场，不清楚事故原因和情况，且外海天气状况难测，在外海航行面临的风险会比香港水域高。

香港海员工会主席张世添则指，珍宝海鲜舫由虿船改装，本身没有动力，须由拖船拖动，由拖船拖动虿船远航很常见，但发生意外的概率不高，更不曾见过船只全面入水翻转的意外。

据他了解，船只离港前已按海事处要求做好防护工作，也经当局检查获批远航。不过，南中国海天气难测，且船上没有船员，导致船只遇上突发事件时不能马上应对。

学者：打捞修复成本高昂

香港理工大学物流及航运学系实务教授李耀光指出，珍宝海鲜舫船楼高，受风面大，容易受风浪影响而发生事故。

他也说，事发海域水很深，打捞工作需深潜设备，南中国海的恶劣天气更加剧了打捞难度，估计船上设备都已被水压压坏，事后修复成本将非常高昂。

珍宝海鲜舫于1976年在香港仔避风塘开业，是香港地标性水上餐厅，承载着几代港人的回忆，并享誉华人世界。

香港影星周润发、英女王伊丽莎白二世、好莱坞巨星汤姆·克鲁斯等都曾到访。港产电影如李小龙主演的《龙争虎斗》、周星驰主演的《食神》和《无间道II》都曾在船上取景。

不过，珍宝海鲜舫从2013年起至今累计录得1亿港币（1800万新元）亏损，最终在2020年3月因疫情冲击而停业至今。香港仔饮食集团早前宣布，因找不到合适营运方，加上海事牌照今年6月到期、保修费用高昂，决定从香港搬离，并已物色到合适船坞泊位。但该集团没有披露海鲜舫去向，仅表明会先赴东南亚进行维修。

有舆论质疑，中国大陆多地设有修船厂，集团却选择将海鲜舫转移到东南亚维修，且船上没有船员，启人疑窦。有网民质疑这是一种便宜省事的弃置方法，或是为骗取保险而设计的“意外”，不过这些猜疑都无法证实。