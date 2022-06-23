香港故宫文化博物馆开幕 下月起轮展166件国宝级文物

旨在对外推广中国传统文化的香港故宫文化博物馆，昨天（6月22日）举行开馆仪式，并将于下月2日对外开放，成为全球继北京故宫、台北故宫之后第三座故宫博物馆。

受访学者认为，香港故宫具有接驳中西方的地理优势，日后在策划展览时要有国际视野，从外国人角度出发，设计一些有趣而吸引人的展览，以协助中国对外宣扬软实力。

香港故宫座落在维多利亚港旁的尖沙咀西九龙文化区，外型类似古代器皿方鼎，三面环海，占地约1万7000平方公尺，总建筑面积约4万3000平方公尺。博物馆将于下月2日正式开放公众参观，以庆祝香港回归中国25周年。

馆内会轮流展出914件由北京故宫借出的文物，其中166件属于国宝级的中国一级文物，包括仅展出一个月的王羲之《行书雨后帖》（宋临摹本）及米芾《行书研山铭》等一级书画文物。由于部分文物不能受光太久，只会短期展出。

香港故宫文化博物馆展出的914件北京故宫文物当中，有166件属国宝级，是故宫博物院自1925年成立以来最大规模的藏品出境外借。图为宋代五大名窑之一“定窑”所烧造的“白釉孩儿枕”。（新华社）

清乾隆年间（1736年—1795年）彩色玻璃螺旋纹撇口瓶。（法新社）

清乾隆年间（1736年—1795年）的喜庆长袍。（法新社）

观众可躺“龙床” 通过多媒体穿梭古今

馆内设有多达53个多媒体互动体验，入场观众可以自制属帝后容颜“打卡”，以及躺在“龙床”走进乾隆梦乡，穿梭古今，置身5000年文明源流寻幽探秘。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华昨天透露，香港故宫开幕后首四个星期的14万张门票至今售出一半。

香港故宫是香港特首林郑月娥2015年担任政务司长时，与时任北京故宫博物院院长单霁翔共同促成。林郑月娥昨天出席开幕礼致辞时表示，自己作为这个意义深远文化项目的倡议者和推动者，能在即将完成五年特首任期之际，主持博物馆的开幕，感到无比兴奋和激动。

她说：“为香港故宫文化博物馆开幕，是我以行政长官身分担任主礼嘉宾的最后一场公开活动，为我早前说的42年公职生涯中的完整句号增添光彩。”

林郑月娥认为，香港回归中国25年，但对国家的历史、民族的文化教育宣传有待加强，香港故宫团队必须继续借助故宫博物院和其他中国大陆博物馆的力量，肩负好推动港人的国民身分认同责任。

她说，香港故宫地点优越，肯定会成为海外游客必到之地，并通过与其他国际级博物馆合作，助力故宫文化走出去，向世界展现中华民族源远流长、传承不息的精神面貌，以及推动包容、开放、可信、可敬的中国形象。

香港故宫文化博物馆的一名工作人员站在展览物旁。（路透社）

港历史文化研究会长：可成贯通中外文化平台

香港历史文化研究会会长叶德平接受《联合早报》访问时说，中国中央政府在“十四五规划”中提出发展香港成为中外文化艺术交流中心，香港故宫有望成为中国文化艺术拓展的桥头堡，成为贯通中外文化的良好平台。

他指出，香港故宫邻近西九高铁站和机场快线九龙站。前者是连接大陆高铁网络的香港总站，连通大湾区一小时生活圈；后者是九龙预办登机服务点，贯通香港国际机场。无论是大陆游客还是国际旅客，都能快速地到达西九故宫。“从地理位置看，香港故宫具备先天优势，能从方方面面向大陆和外国游客推广中国文化。”

叶德平建议香港故宫日后要多发挥创意，思考如何更有效地协助推广中国传统文化，在策展方面要有国际视野，包括从外国人角度出发，设计一些有趣而吸引人的展览。

他举例说：“不少外国人都喜欢中国美食，香港故宫可以考虑设计一个‘食在中华’的展览，展出不同食器、炊具，介绍中国饮食文化。”