不点名批评美国扩张军事联盟 习近平吁国际社会共同反对霸权主义

受访学者说，习近平昨晚以不点名方式批评俄乌战争背后的美国因素，同时也利用公开场合“火力全开”，回应美国总统拜登在5月下旬亚洲行中不断批评指责中国，显示中美在解读对方政策上已“完全处于对立”。

中国国家主席习近平昨晚不点名批评美国迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。他呼吁国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治。

受访学者说，习近平昨晚以不点名方式直接批评俄乌战争背后的美国因素，同时也利用公开场合“火力全开”，回应美国总统拜登在5月下旬亚洲行中不断批评指责中国，显示中美在解读对方政策上已“完全处于对立”。

习近平昨晚以视频方式出席在北京举行的金砖国家工商论坛开幕式，并发表主旨演讲，为今天召开的金砖峰会定下基调。

习近平：对俄制裁措施终将损人害己

他说，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。“这次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟：迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。”

但他也呼吁各国，面对动荡不安的世界，要不忘联合国宪章初心，牢记守护和平使命。

习近平也不点名批评美欧等国的对俄制裁措施：“制裁是‘回旋镖’‘双刃剑’，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己。”

他还说，当前一些重要产业链供应链遭到人为干扰，大宗商品价格高位波动，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱。对此，各国要加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时解读，习近平昨晚在乌克兰问题上清楚表达中国一贯立场，即认为俄罗斯对乌克兰发动战争违背国际法，但也指出战争背后根本原因，是美国在后冷战时代不断通过北约东扩，进而威胁俄国基本战略安全。

朱锋说，习近平会上以不点名方式对美国“进行了非常直截了当、毫不掩饰的批评”，但同时也提醒俄罗斯尊重联合国宪章及守护和平。

他指出，习近平也担忧经济衰退，认为对俄制裁不仅无法打倒俄罗斯，还引发逆火效应，对全球经济造成巨大的消极影响。

习近平还批评一些国家想实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，“开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。”他呼吁各国维护多边贸易体制，消除贸易、投资、技术壁垒。

朱锋指出，这是习近平全面回击拜登政府的中国政策，包括对美国通过印太经济框架（IPEF）加大对华科技战，在产业链问题上去中国化等。

近日盛传中美领导人将再度通话。朱锋预期，习拜两人可能直接沟通，“多少对现在中美关系这种政策和情绪上的对立，能够有所缓解。”

习近平今明两天还将在北京分别主持金砖五国领导人视频会晤，以及全球发展高层对话会。金砖机制由巴西、俄罗斯、印度、中国四国于2006年成立，并于2010年扩大接纳南非。

面对中国可能利用金砖峰会建立替代美国主导的全球秩序的平台，彭博社昨天引述印度官员披露，印度将在这件事上唱反调。印度谈判代表还将寻求确保任何出自峰会的联合声明基调中立，以防中俄利用峰会在针对美国及其盟国的宣传上取得胜利。

王毅今年5月主持金砖五国外长视频会晤，提议启动金砖扩大成员进程，探讨扩员标准和程序，逐步形成共识。