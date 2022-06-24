澳门疫情空前严峻 禁堂食关闭多数娱乐场所

（澳门／香港综合讯）澳门正竭力遏制快速升温的新一轮冠病疫情，昨天起关闭包括电影院、酒吧、健身房和美发店在内的大多数消费场所，但不包括赌场，餐厅堂食服务也同时被禁止。

澳门特区政府官网宣布，澳门自昨天下午5时起关闭上述消费场所，公园、各区活动中心、展览及体育场馆等公共设施也暂停开放，但官方声明没有说清楚封控措施将维持到什么时候。

自6月18日至昨天，澳门新一波疫情已累计发现110名核酸检测阳性病例。当地学校本周起停课，官方并在周二展开大规模检测。

综合澳门电台与香港《东方日报》报道，特首贺一诚昨天在记者会上坦言，澳门目前的疫情形势比以往任何时候都更加复杂严峻，但他强调情况仍可控，特区政府有信心一定可以尽快控制住疫情和恢复社会的正常秩序。

贡献八成澳府财政收入 赌场不在本轮封控范围

贡献了八成澳府财政收入的澳门赌场不在本轮官方封控范围之内。澳门2020年2月曾因疫情关闭所有赌场15天，贺一诚解释说，当时是由于缺乏核酸检测配套措施，当局事后与赌场达成协议，承诺日后不会“一刀切”，只会关闭个别出现疫情的赌场。

他说，赌场员工众多，一定要保住本地雇员生计，当局会评估，“如果必须停，一定会关闭赌场”。他也说，两名赌场员工本周做检测时呈阳性，但因为是他们的休息日，故有关赌场不受影响。

过去两年来，澳门经济受疫情严重冲击，赌场业绩与酒店住宿率都急剧下滑，部分四星级酒店住宿价格甚至不到50元人民币（10.36新元）。

中国大陆是澳门最大的游客来源地，目前，来自大陆低风险地区的游客赴澳可免隔离，来自港台、葡萄牙和大陆部分高风险地区的游客则须要隔离10天。澳门暂时还未对世界其他地方的游客开放。

贺一诚说，他明白社会对于澳府采取的疫情防控措施有争议，但如果官方选择“躺平”，而不是坚持“动态清零”，今后与大陆通关就要面临隔离，这对澳门的影响更大，必定会影响大陆旅客访澳的意愿，而外国旅客也不见得足够。

澳门昨早开展新一轮全民核酸检测，持续39小时，当局称，将争取在明早9时前有全部结果。