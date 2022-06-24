金砖峰会上指一些国家“扩大军事同盟谋求绝对安全” 习近平暗批美漠视别国权益搞唯我独尊

来自 / 联合早报

文 /
杨丹旭

北京特派员

发布 / 2022年6月24日 5:00 AM

北京一家购物商场外的大荧幕上，播放中国国家主席习近平前天以视频出席金砖国家工商论坛开幕式的画面。（路透社）
北京一家购物商场外的大荧幕上，播放中国国家主席习近平前天以视频出席金砖国家工商论坛开幕式的画面。（路透社）

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学者分析，金砖国家把此次峰会视为发出与西方不同声音的平台，但由于成员间存在利益矛盾，难以形成战略和政治合作，发展成“抗美”集团。

中国国家主席习近平昨天（6月23日）在俄乌危机后举行的首次金砖峰会上，不点名抨击美国“扩大军事同盟谋求绝对安全”，“漠视别国权益大搞唯我独尊”，并谴责单边制裁和滥用制裁。

受访学者分析，金砖国家把此次峰会视为发出与西方不同声音的平台，但由于成员间存在利益矛盾，难以形成战略和政治合作，发展成“抗美”集团。

习近平昨晚与俄罗斯、印度、巴西和南非领导人通过视频举行会晤。这是俄乌战争后，俄罗斯总统普京首次与全球主要经济体领导人举行多边峰会。据路透社引述克里姆林宫网站发布的声明，金砖国家领导人会晤后表示，支持俄罗斯和乌克兰的谈判。

峰会召开前，有舆论认为，北京可能利用峰会建立替代美国主导全球秩序的平台，并通过推动金砖国家扩员形成对抗美国的集团。

据新华社昨晚报道，习近平在会上指责：“一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。如果任由这种危险势头发展下去，世界会更加动荡不安。”

他呼吁金砖国家：“应该在涉及彼此核心利益问题上相互支持。”

据中国外交部网站发布的消息，习近平在会上也不点名地对美国主导的对俄制裁作出抨击，提出要“摒弃冷战思维和集团对抗，反对单边制裁、滥用制裁，以人类命运共同体的‘大家庭’超越霸权主义的‘小圈子’”。

这是他连续两天向金砖国家发出反对制裁的呼吁。此前一天，习近平以视频出席金砖国家工商论坛开幕式时形容，制裁是“回旋镖”“双刃剑”。“把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己。”

为惩罚俄罗斯入侵乌克兰，美国等西方国家试图通过制裁，切断俄罗斯与全球经济的许多联系。中国则一直强调，制裁不是解决问题的有效办法。

虽然金砖国家之间存在矛盾，但这些国家都与美国为首的西方保持一定距离，俄乌战争爆发后也都没有公开谴责俄罗斯。不过，受访学者并不看好金砖国家发展成具有战略和政治意涵的“抗美”集团。

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》采访时说，金砖国家与北约、五眼联盟等组织不同，经济合作成分更浓，要转变为战略组织难度很大。

他以印度为例说，印度参与金砖五国是出于经济考量，而且印度在边境问题上与中国有很深的矛盾，不可能在战略上和北京站在一边。

金砖峰会召开前，彭博社引述印度官员称，印度代表将寻求确保峰会发布的任何声明基调中立，以防中俄利用峰会取得针对美国及其盟友的宣传胜利。

学者指金砖国家经贸尚未体现机制

复旦大学南亚研究中心主任张家栋受访时也指出，金砖国家是一个非常弱的机制。他说：“哪怕是在经贸领域，也没有体现出机制化的趋势，如果在经贸领域都达不到，战略政治领域就更达不到。”

他也认为，金砖国家向来没有与西方分庭抗礼或“反美”的目标，在当前的形势下，举行会晤的主要目的是在多元的世界，发出一些与西方不同的声音。

习近平昨天形容，金砖国家“不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”谈到扩员问题，他称：“应该推进这一进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。”

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