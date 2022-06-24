金砖峰会上指一些国家“扩大军事同盟谋求绝对安全” 习近平暗批美漠视别国权益搞唯我独尊

学者分析，金砖国家把此次峰会视为发出与西方不同声音的平台，但由于成员间存在利益矛盾，难以形成战略和政治合作，发展成“抗美”集团。

中国国家主席习近平昨天（6月23日）在俄乌危机后举行的首次金砖峰会上，不点名抨击美国“扩大军事同盟谋求绝对安全”，“漠视别国权益大搞唯我独尊”，并谴责单边制裁和滥用制裁。

受访学者分析，金砖国家把此次峰会视为发出与西方不同声音的平台，但由于成员间存在利益矛盾，难以形成战略和政治合作，发展成“抗美”集团。

习近平昨晚与俄罗斯、印度、巴西和南非领导人通过视频举行会晤。这是俄乌战争后，俄罗斯总统普京首次与全球主要经济体领导人举行多边峰会。据路透社引述克里姆林宫网站发布的声明，金砖国家领导人会晤后表示，支持俄罗斯和乌克兰的谈判。

峰会召开前，有舆论认为，北京可能利用峰会建立替代美国主导全球秩序的平台，并通过推动金砖国家扩员形成对抗美国的集团。

据新华社昨晚报道，习近平在会上指责：“一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。如果任由这种危险势头发展下去，世界会更加动荡不安。”

他呼吁金砖国家：“应该在涉及彼此核心利益问题上相互支持。”

据中国外交部网站发布的消息，习近平在会上也不点名地对美国主导的对俄制裁作出抨击，提出要“摒弃冷战思维和集团对抗，反对单边制裁、滥用制裁，以人类命运共同体的‘大家庭’超越霸权主义的‘小圈子’”。

这是他连续两天向金砖国家发出反对制裁的呼吁。此前一天，习近平以视频出席金砖国家工商论坛开幕式时形容，制裁是“回旋镖”“双刃剑”。“把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己。”

为惩罚俄罗斯入侵乌克兰，美国等西方国家试图通过制裁，切断俄罗斯与全球经济的许多联系。中国则一直强调，制裁不是解决问题的有效办法。

虽然金砖国家之间存在矛盾，但这些国家都与美国为首的西方保持一定距离，俄乌战争爆发后也都没有公开谴责俄罗斯。不过，受访学者并不看好金砖国家发展成具有战略和政治意涵的“抗美”集团。

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》采访时说，金砖国家与北约、五眼联盟等组织不同，经济合作成分更浓，要转变为战略组织难度很大。

他以印度为例说，印度参与金砖五国是出于经济考量，而且印度在边境问题上与中国有很深的矛盾，不可能在战略上和北京站在一边。

金砖峰会召开前，彭博社引述印度官员称，印度代表将寻求确保峰会发布的任何声明基调中立，以防中俄利用峰会取得针对美国及其盟友的宣传胜利。

学者指金砖国家经贸尚未体现机制

复旦大学南亚研究中心主任张家栋受访时也指出，金砖国家是一个非常弱的机制。他说：“哪怕是在经贸领域，也没有体现出机制化的趋势，如果在经贸领域都达不到，战略政治领域就更达不到。”

他也认为，金砖国家向来没有与西方分庭抗礼或“反美”的目标，在当前的形势下，举行会晤的主要目的是在多元的世界，发出一些与西方不同的声音。

习近平昨天形容，金砖国家“不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”谈到扩员问题，他称：“应该推进这一进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。”