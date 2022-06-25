台湾海峡是否属“国际水域”争议 台专家吁民进党政府别太偏向美立场

台湾前驻美国军事代表团团长淡志隆说台湾外交部的回应是理解并支持美国自由航行，一面倒地偏向美国，却忽略台湾对南中国海的主张其实也是美国挑战的对象，难怪会加深大陆对台湾挟洋自重的印象，不但无法缓解两岸紧张，反而可能刺激大陆。

台湾海峡是否“国际水域”的争议彰显中美竞争越来越白热化，有台湾专家提醒一面倒向美国的民进党政府，“莫忘了台湾在南（中国）海的权利也正被美国挑战”，后续还要观察北京会否单方面宣告台湾的领海基线，正式纳入“一中原则”下的管辖海域等。

台湾政治大学国际事务学院及区域风险评估中心和国际关系协会周四（23日）合办了一场题为“台湾海峡法律地位争端及政军风险”的线上座谈会。

台湾外交部前条约法律司长、政大外交系兼任教授申佩璜说，台湾海峡每天有600至800艘商船通过，飞越的航班也达1200架次，具有重要的战略航运与贸易价值。他认为，中国大陆从法律观点表明没有“国际水域”，美国则认定领海以外的水域都俗称为“国际水域”，这在法律上没有对错，主要是立场之争。

他分析指出，美中的争执主要是针对美国在台海的军事活动，美方认为在领海外的专属经济区，不仅可自由航行与飞越，还可从事军事活动，包括演习及对大陆进行军事情报搜集等；大陆同意航行与飞越，但反对从事军事活动。

台湾前驻美国军事代表团团长淡志隆则说，美国为了自己的利益，从里根时代就不愿加入《联合国海洋法》，依《美国海上行动法指挥官手册》，美舰可在台海“国际水域”自由穿越，并进行海上编队，故中共反应激烈，大陆官媒《环球时报》直指美国是“有害通过”。

淡志隆也特别点出，台湾外交部的回应是理解并支持美国自由航行，一面倒地偏向美国，却忽略台湾对南中国海的主张其实也是美国挑战的对象，难怪会加深大陆对台湾挟洋自重的印象，不但无法缓解两岸紧张，反而可能刺激大陆。

他提醒未来要观察大陆有关对台海有管辖权的回应，包括中共舰机增加进入航空、海域的频次；美国国务院把“国际水域”改口为“国际水道”，对海军指挥官手册所列各项行动准据会否产生影响？

大陆是否针对非必要且有特殊目的的“航行自由”订定限制法律并据以执行？大陆会否单方面宣告台湾的领海基线正式纳入“一中原则”下的管辖海域？国际法有“禁止反言”（Estoppel）原则，台湾配合美国意图发表之论述会否影响主权利益？

美国德州萨姆休斯顿州立大学政治系副教授翁履中说，大陆解放军辽宁号2017年通过台湾海峡时，时任大陆外交部副部长的刘振民对此表示，台湾海峡是两岸共治的水域，如今大陆却用比较完整的论述，凸显两岸是朝向比较紧张的方向前进。

中美竞争将加剧台海危机

他说，美国自前总统特朗普以来持续抗中，尤其是俄乌战争爆发后，美国认为大陆可能效法俄罗斯，把台湾从国际问题变成国内问题；大陆指责美国的一中政策形同虚设，双方竞争更加白热化，对台湾问题越来越缺乏互信，这跟两岸没有沟通管道也有很大的关系。

他观察到，美国朝向用最小的成本、最机动的方式，来调整亚太的部署，而根据兰德公司资料，美中军事差距正在缩小，兵棋推演让美方的压力越来越大，故美国要协助盟友强化军事力量，要把台湾当成刺猬，否则盟友越弱，他越没法脱身。

翁履中提醒台湾，美国民主党很难在2024年持续执政，换党执政后又有震荡期，台湾必须考虑美国2028到2030内部政治问题，美国列出的计划洋洋洒洒，但能落实多少？北京内部又有何变数？他强调，台湾不是没有机会在和平的问题上作出努力，但得用智慧和时间赛跑。