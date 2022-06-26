上海3月以来首次无新增本土病例 市委书记李强：打赢大上海保卫战

（上海／北京综合讯）中国上海昨天通报无新增本土冠病感染者，是自今年3月以来的首次。中共上海市委书记李强宣布，上海已实现和巩固了社会面动态清零的成果，打赢了大上海保卫战。

综合路透社、《人民日报》、澎湃新闻等报道，上海卫生健康委员会昨天通报，上海昨天无新增本土冠病病例和无症状感染者。新增的五起境外输入确诊者和五起无症状感染者，均在闭环管控中发现。从今天起，上海八个地区将调整为低风险区。

李强昨天在中共上海市第十二次代表大会开幕致辞时说，今年3月以来，面对空前严峻复杂的新一波疫情，上海坚持中共总书记习近平和党中央决策部署，在中央有关部门、全国各地和人民军队的大力支持下，付出艰苦努力，在十分危急的关头遏制住疫情指数级上升的势头，在攻坚清零的阶段打破了疫情胶着反复的态势。

李强说，两年多来抗疫斗争的实践特别是大上海保卫战，“使我们更加深刻地认识到，党中央关于疫情防控的决策部署是完全正确的，中国特色社会主义具有无可比拟的制度优势。历史会记住为这座城市坚守和付出的所有人。”

虽然上海疫情缓和，但大多数学校仍不能恢复面授课程，市民也不能堂食。上海还计划在每个周末继续对2500万居民进行大规模核酸检测，直到7月底。

在首都北京，中小学生下周一可以返校上课，幼儿园学生则在7月4日返园。当局要求，返校前，师生要配合做好核酸检测工作。中小学师生在校期间，每周也要开展两次核酸检测，每次至少间隔48小时。从今年5月1日起暂时关闭的北京环球影城主题公园，则在昨天正式开放。

深圳福田封闭管理三天

中国另一座大都市深圳福田区周五出现六起冠病感染者，福田区官方昨天通报，从即日起全域社区小区、城中村实行封闭式管理三天，大型活动停办，酒吧、图书馆等室内密闭场所暂停营业。

除了大城市外，辽宁丹东的疫情这两天也受到关注。当地一对父女本周四驾车外出取药，因健康码显示为黄码被警察拦下，双方随后发生肢体冲突。事件引发对丹东疫情防控严格与混乱的讨论。居民称，丹东许多小区封控50多天，有关部门采取贴封条、安装门磁报警器等方式确保居民足不出户，社区人员也开锁入户进行消杀等。

辽宁省丹东市市长、丹东市疫情防控指挥部总指挥郝建军周五说，丹东市疫情防控取得阶段性成果，但防疫工作与人民期盼还有差距，包括长时间疲劳作战造成一些工作人员工作方法简单粗放等问题，下一步将深刻反思、查找不足，补齐短板弱项。

中国昨天通报新增53例冠病确诊病例，境外输入48例。七例本土病例中，广东五例，北京两例。昨天也通报新增98例无症状感染者，15例本土病例分布在辽宁、广东、广西、云南与吉林。