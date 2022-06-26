中国通过黑土地保护法 保障粮食与生态安全

（北京讯）中国全国人大常委会会议前天表决通过黑土地保护法。专家认为，这标志着中国黑土地保护迈入法制化、规范化轨道，有利于进一步夯实粮食稳产基础，保障国家粮食安全与生态安全。

黑龙江省黑土保护利用研究院院长刘杰说，世界四大黑土区，中国是唯一在国家层面专门立法保护黑土地的国家，释放了保护耕地、惜土如金的重要信号。

黑土地是世界上最肥沃的土壤，被称为“耕地中的大熊猫”。刘杰说，世界有四大黑土区，占全球耕地面积约六分之一。这些地区是世界玉米、大豆、水稻、小麦等作物的主要产区，肩负着稳定世界粮食安全的重任。

中国东北平原典型黑土区耕地面积约2.78亿亩，是中国最大的商品粮基地。这一区域的黑龙江、吉林、辽宁三省，去年粮食产量超过2889亿斤（1444.5亿公斤），占中国粮食总产量逾五分之一。

多年来，受不合理耕作方式等因素影响，东北部分地区黑土地长期表土裸露、土壤结构退化、人为破坏、风蚀水蚀加剧，黑土层变瘦、变薄、变硬，土壤肥力下降，对粮食安全构成威胁。

联合国粮食及农业组织国际黑土研究院主席韩贵清说，中国黑土地资源集中在东北三省及内蒙古东部部分地区，但以往区域、部门之间缺乏有效的黑土地保护协同机制。他说，黑土地保护法打破了区域、行业间的限制，形成了黑土地保护合力。

专家认为，黑土地保护法有利于遏制黑土地退化、提升耕地地力，将进一步提高中国东北地区粮食生产能力，让“中国饭碗”端得更牢。