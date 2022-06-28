港媒：每天往返深圳 习近平本周访港不过夜

（香港综合讯）据香港媒体的消息，中国国家主席习近平本周将赴港出席庆祝回归庆典和新一届特区政府就职典礼，但不会在港过夜。

中国官方通讯社新华社上周五（25日）报道，习近平7月1日将出席香港回归25周年庆典暨新一届香港特区政府就职典礼，但没有提到他将前往香港以及在当地视察。

香港《星岛日报》昨天引述消息称，习近平初步定在6月30日与7月1日赴港出席活动，但每天都会回返深圳，不会在港过夜。

消息人士称，即将卸任的香港现任特首林郑月娥，初步订于6月30日在礼宾府设晚宴招待习近平，港府现任及候任主要官员预料都会出席。习近平7月1日则会出席庆祝香港回归25周年大会暨第六届特区政府就职典礼，为新届特首及港府主要官员监誓。至于以往领导人访港时为社会各界举办的大型宴会，今年则不举行。

消息人士还说，新华社的报道的确“留有余地”，但习近平非常关心香港，在回归25周年这个大日子，他很希望能亲身出席庆典，除非出现不可预测的情况。

早前确诊的候任政务司司长陈国基，和政制及内地事务局局长曾国卫，昨天的快速抗原检测结果呈阴性，也没有出现任何病征，但不清楚能否出席宣誓。为避免再有主要官员确诊，原定6月29日进酒店隔离的现任及候任港府主要官员，需要提早从昨天开始入住，以免通过家人感染冠病。

此外，因有不少人员被抽调参与庆典会场闭环及保安工作，香港警方为维持各警区日常警务工作及保障社区治安，须暂时延长工作时间，从每天工作八个小时，改为12小时。

习近平将乘高铁赴港的消息尚未被证实，但消息人士称，香港警队会派员在西九龙高铁站进行24小时高姿态巡逻。中国大陆也提升深圳安保层级，福建多地和厦门高铁站前天宣布，前往深圳的乘客必须接受两次安检。贵州、江西等地也有网民称，乘高铁前往深圳要两度安检。

另一家香港媒体《南华早报》上周六引述消息人士称，习近平将亲临香港，但不会过夜。报道称，习近平可能只在香港逗留一天。

参与协调庆祝活动的中国大陆消息人士称，虽然有疫情的顾虑，但习近平亲临香港的机会很大。目前中央政府正与港府密切合作，确保习近平访港的每一个细节都得到照顾。

如果习近平亲自赴港，这将是他自2020年1月冠病疫情大规模扩散后，首次出境到中国大陆以外的地区参加活动。