两年来防疫最大幅度放宽 入境中国旅客行动受限减至10天

受访商界人士对新措施表示欢迎，认为是中国将逐步迈向重新对外开放的信号，有利于改善外商信心和预期。不过，往返中国的国际航班也须跟进增加，才能有效恢复中外商业交流。

中国政府昨天宣布将入境旅客的集中隔离天数，从原来的14天减至七天，之后的七天居家健康监测也缩短至三天。这是大陆自2020年8月重开边境以来，对跨境疫情防控最大幅度的松绑，意味着旅客入境后行动受限时间将从原来长达三星期降至10天。

受访商界人士对新措施表示欢迎，认为是中国将逐步迈向重新对外开放的信号，有利于改善外商信心和预期。不过，往返中国的国际航班也须跟进增加，才能有效恢复中外商业交流。

北京和上海前天都没有本土病例，是四个多月来的首次。中国国家卫生健康委员会隔天宣布，对入境旅客采取“七天集中隔离加三天居家健康监测”的管理措施。大陆多数地区此前要求入境者在酒店隔离14天，一度还长达21天。

上述调整也适用于与冠病患者有密切接触的人，意味着中国也在为跨省市区之间的人员流动进一步减少障碍。

大陆和香港股市走高

隔离期间的检测要求也有所降低；入境旅客现在仅须采集口咽拭子样本，免去鼻咽拭子采样的实验室测试。中国上次更新防控方案是去年5月。

受利好消息提振，大陆和香港股市昨天午后走高，沪深300指数收盘上涨1％。酒店和航空股当天也大涨。

国家卫健委新闻发言人米锋昨天下午在新闻发布会上指出，最新防控方案全面落实“动态清零”总方针，是对防控工作的优化，决不是放松防控，表明中国尚未调整防疫基调。

国家卫健委疾控局副局长雷正龙则说，调整防控方案主要基于三方面考量，即中国疫情正得到控制、奥密克戎变异株潜伏期短，以及前期的试点研究，取得大量的科学依据。

中国今年4月曾在大连、苏州等七座城市开展为期一个月的试点，将入境旅客和密切接触者的隔离管控措施，调整为10天集中隔离加七天居家健康监测。

“七加三”隔离措施 受美英欧等在华商会欢迎

美英欧等在华商会纷纷对新的“七加三”隔离措施表示欢迎。上海美国商会在微信公众号上表示，这将让企业更容易把员工带到中国，以及中国企业及高管访问美国。中国欧盟商会表示欢迎，同时也提出警惕，指地方政府会否都遵守新规仍有待观察。

中国新加坡商会重庆分会会长吴适存接受《联合早报》采访时说，中国严格的隔离措施已导致新渝之间很多商业活动停顿，商会也曾向官方传达应进一步开放边境，允许更多商业交流的信息。

他对新措施表示欢迎，认为这项调整除了降低跨境商业交流的时间和金钱成本，肯定也有助于恢复商业信心及改善商业展望。

但吴适存也指出，目前新加坡飞中国的单程机票价格高达7万元人民币（约1万4500新元），官方也须跟进增加国际航班的数量，把贵得离谱的机票价格降下来。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强则指出，中国之前严格的疫情防控措施重创经济活跃度，导致宏观经济下行压力加大、今年大学毕业生就业压力增大、不少外资撤离、中小微企业倒闭等副作用。

他说，在中国总理李克强召开超过10万人参加的全国稳经济会议，以及京沪疫情告一段落后，政府也须根据新形势积极调整防疫措施，带动跨境跨省的人员、货品、消费流通，为刺激经济民生注入更多动能。