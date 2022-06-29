习近平赴港出席庆回归活动 庆典周边实施管制封闭

（香港综合讯）香港警方昨天公布中国国家主席习近平出席庆回归活动的保安安排，包括庆典活动周边实施管制和封闭，维港两岸设立临时限飞区。

港警也称，目前香港恐袭风险评估属中等水平。

综合明报新闻网、“香港01”和《星岛日报》等报道，香港警务处助理处长（行动）吕锦豪昨天在警察总部召开的记者会上说，习近平赴港出席庆典暨就职典礼是世界焦点，而香港近年本土恐怖主义冒升明显具体，因此警方高度关注习近平赴港活动会否受恐袭威胁。

警方：港恐袭风险级别为中度

他说，目前没有具体情报显示香港有恐袭威胁，因此风险级别为中度。

吕锦豪说，习近平赴港出席活动期间，安保安排包括为习近平提供近身保卫、庆祝活动场地保安及车队护送，设核心保安区及保安区、车辆及人流管制、限制飞行区等。由于回归活动将在湾仔会议展览中心举行，6月29日凌晨起至7月1日，会展部分场地将会封闭。

吕锦豪说，警方不容忍暴力、更不容忍警方安保受干扰，将采取果断执法行动。他说，港警至今未接获公众活动申请，将预留“公众活动区”及“递信区”让市民递交请愿信。

吕锦豪也说，警队目前的安保细节是预计习近平将到香港，也与相关单位联络，若有更新会适当调节。

另据《明报》昨天报道，习近平将出席香港回归25周年庆典，初步拟于6月30日及7月1日访港，预料两天均即日往返，并极可能在明天（30日）乘搭高铁或私家车赴港，抵港后参观科学园，过后出席现任特首林郑月娥所设晚宴，接着到深圳过夜。

报道说，习近平后天（7月1日）早上再到湾仔会展中心主持第六任港府就职典礼，与官员会面，最后到机场三跑道系统视察后，乘飞机离开。

深圳市公安局前天通报，经深圳市政府批准同意，为确保香港回归庆典活动安全顺利举行，从6月28日零时起至7月3日午夜12时，在深圳行政区域内禁用无人机等航空器。