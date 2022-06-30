香港政情

“酒店隔离五天居家检疫两天” 香港考虑放宽外国旅客入境隔离限制

来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2022年6月30日 5:00 AM

中国中央政府援助香港在前启德机场跑道上兴建永久性社区隔离治疗设施，已在上星期全面交付。这是前天拍摄的启德社区隔离治疗设施。（彭博社）
中国中央政府援助香港在前启德机场跑道上兴建永久性社区隔离治疗设施，已在上星期全面交付。这是前天拍摄的启德社区隔离治疗设施。（彭博社）

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香港疫情近来持续缓慢反弹，昨天新增2004起冠病确诊病例，包括1849起本地个案和155起输入个案，没有死亡病例。

继中国大陆缩短入境旅客的集中隔离天数后，据悉香港也考虑放宽入境隔离限制，要求海外入境人士只须在指定检疫酒店隔离五天，再居家检疫两天。

香港疫情近来持续缓慢反弹，昨天（6月29日）新增2004起冠病确诊病例，包括1849起本地个案和155起输入个案，没有死亡病例。

卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天在疫情记者会上指出，香港疫情由本月初开始逐步上升，反映社区有一定传播链。不过，感染病例是稳步上升，而不是突然爆炸性上升，而且绝大部分是轻症或无征状。

香港医院管理局总行政经理刘家献指出，根据香港大学的推算，这一轮确诊病例会在7月到达高峰，到时候需要超过2000张病床。目前医院病床供应充足，医管局已制定应变机制，可于短时间内调动数千张病床。

香港无线新闻昨天引述消息指出，港府正研究放宽海外人士入境隔离限制，包括改为“5+2”，即抵港人士在指定检疫酒店入住五天，再加两天居家检疫。

目前，香港采取严格的入境隔离措施，海外入境人士需在酒店隔离七天。不少商界人士批评，有关措施已吓走许多金融人才，并为香港这个国际金融中心响起警号。

香港中华厂商会会长史立德昨天在电台节目中表示，如果上述传闻属实，对商界是好消息，相信可以吸引海外投资者重返香港做生意。

他说：“对我们做生意来说，这绝对是一个好的消息。如果可以方便旅客，减少他们来港的时间或金钱，将可以吸引到一些投资者回到香港。”

中华厂商会长史立德：疫情受控放宽措施可行

史立德指出，虽然目前香港疫情仍然暴发，但死亡率不高，反映疫情受控，放宽有关措施是可行的。但落实的可能性有多高，要由特区政府与大陆相关部门商讨。

他说，如果有关措施落实后，疫情没有大反弹，港府可以考虑进一步缩短检疫期，例如香港居民只需在居家检疫三天、外国旅客在酒店检疫三天。

港大感染及传染病中心总监何栢良则建议，港府可将目前的七天指定酒店检疫措施，改为三天酒店检疫，再加四天居家医学监测。居家医学监测期间，允许检疫人士点对点来往办公室，同时配合疫苗通行证安排，期间不能进入食肆、酒吧、美容院、健身中心等场所。接受检疫和监测的人要佩戴有定位功能的手带，方便追踪工作。

何栢良指出，港府正洽购新一代冠病疫苗，如果市民接种第三针，至今未满六个月，可以等到今年第三季。若到时有新一代疫苗，就可以接种作为第四剂，以应付冬季可能出现的新一波疫情。

浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才接受《联合早报》访问时认为，过去两年，中国和欧美国家分别实施清零和共存两种不同的抗疫政策。香港以前有可能清零，本可以跟随大陆的防疫政策，然后先和大陆通关。但大量港人在今年第五波疫情中感染后，无形中建立了免疫群体，未来和外国通关的可能性反而较大，即有可能放宽海外人士入境的隔离限制。

麦萃才表示，香港是许多跨国企业的地区性总部，许多欧美企业高层在疫情前经常到香港开会。从企业的角度来说，越少隔离日子越好；但从医学角度来看，港府在恢复经济运作的同时，也要保障市民的健康。

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