“酒店隔离五天居家检疫两天” 香港考虑放宽外国旅客入境隔离限制

香港疫情近来持续缓慢反弹，昨天新增2004起冠病确诊病例，包括1849起本地个案和155起输入个案，没有死亡病例。

继中国大陆缩短入境旅客的集中隔离天数后，据悉香港也考虑放宽入境隔离限制，要求海外入境人士只须在指定检疫酒店隔离五天，再居家检疫两天。

香港疫情近来持续缓慢反弹，昨天（6月29日）新增2004起冠病确诊病例，包括1849起本地个案和155起输入个案，没有死亡病例。

卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天在疫情记者会上指出，香港疫情由本月初开始逐步上升，反映社区有一定传播链。不过，感染病例是稳步上升，而不是突然爆炸性上升，而且绝大部分是轻症或无征状。

香港医院管理局总行政经理刘家献指出，根据香港大学的推算，这一轮确诊病例会在7月到达高峰，到时候需要超过2000张病床。目前医院病床供应充足，医管局已制定应变机制，可于短时间内调动数千张病床。

香港无线新闻昨天引述消息指出，港府正研究放宽海外人士入境隔离限制，包括改为“5+2”，即抵港人士在指定检疫酒店入住五天，再加两天居家检疫。

目前，香港采取严格的入境隔离措施，海外入境人士需在酒店隔离七天。不少商界人士批评，有关措施已吓走许多金融人才，并为香港这个国际金融中心响起警号。

香港中华厂商会会长史立德昨天在电台节目中表示，如果上述传闻属实，对商界是好消息，相信可以吸引海外投资者重返香港做生意。

他说：“对我们做生意来说，这绝对是一个好的消息。如果可以方便旅客，减少他们来港的时间或金钱，将可以吸引到一些投资者回到香港。”

中华厂商会长史立德：疫情受控放宽措施可行

史立德指出，虽然目前香港疫情仍然暴发，但死亡率不高，反映疫情受控，放宽有关措施是可行的。但落实的可能性有多高，要由特区政府与大陆相关部门商讨。

他说，如果有关措施落实后，疫情没有大反弹，港府可以考虑进一步缩短检疫期，例如香港居民只需在居家检疫三天、外国旅客在酒店检疫三天。

港大感染及传染病中心总监何栢良则建议，港府可将目前的七天指定酒店检疫措施，改为三天酒店检疫，再加四天居家医学监测。居家医学监测期间，允许检疫人士点对点来往办公室，同时配合疫苗通行证安排，期间不能进入食肆、酒吧、美容院、健身中心等场所。接受检疫和监测的人要佩戴有定位功能的手带，方便追踪工作。

何栢良指出，港府正洽购新一代冠病疫苗，如果市民接种第三针，至今未满六个月，可以等到今年第三季。若到时有新一代疫苗，就可以接种作为第四剂，以应付冬季可能出现的新一波疫情。

浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才接受《联合早报》访问时认为，过去两年，中国和欧美国家分别实施清零和共存两种不同的抗疫政策。香港以前有可能清零，本可以跟随大陆的防疫政策，然后先和大陆通关。但大量港人在今年第五波疫情中感染后，无形中建立了免疫群体，未来和外国通关的可能性反而较大，即有可能放宽海外人士入境的隔离限制。

麦萃才表示，香港是许多跨国企业的地区性总部，许多欧美企业高层在疫情前经常到香港开会。从企业的角度来说，越少隔离日子越好；但从医学角度来看，港府在恢复经济运作的同时，也要保障市民的健康。