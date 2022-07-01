称港历经风雨浴火重生呈现蓬勃生机 习近平：事实证明一国两制有强大生命力

中国国家主席习近平昨天（6月30日）抵达香港，准备出席今天庆祝香港回归25周年的活动。他说，香港历经风雨后浴火重生，呈现蓬勃生机，事实证明“一国两制”具有强大生命力。

这是习近平相隔五年后再次访港，也是他自2020年1月出访缅甸后首个离开中国大陆的行程。中国央视报道，习近平今早会出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特区第六届政府就职典礼，并发表重要讲话。

央视新闻画面显示，习近平乘坐的高铁专列昨天下午约3时15分抵达香港西九龙站，港府安排了大批中小学生和工作人员手持红旗、花束，在车站等候。

电视画面所见，香港现任特首林郑月娥与丈夫、候任特首李家超、前任特首梁振英等都在场迎接，但不见下个月将满85岁的香港首任特首、中国全国政协副主席董建华。

习近平穿黑色西装、戴口罩，与夫人彭丽媛下车后受到现场各界人士欢迎，他们也不时向周围的迎接人士挥手致意。

习近平过后除下口罩发表讲话。他指出，距离他上次来港“已经五个春秋”，这五年他一直关注着、牵挂着香港，他的心和中央政府的心和香港在一起。

习近平说：“过去一段时间内，香港经受了一次次严峻挑战，战胜了一个个风险挑战，历经风雨后香港浴火重生，呈现出蓬勃的生机，事实证明，一国两制有强大的生命力。它能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉。”

习近平强调，“行而不辍，未来可期”，只要毫不动摇地坚持一国两制，香港的未来一定会更加美好，香港一定能为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

习近平随后在林郑月娥陪同下，到湾仔会展中心会见100多名香港各界人士及纪律部队代表，并前往香港科学园视察香港创科发展。彭丽媛则到访西九文化区的戏曲中心。两人昨晚也出席了林郑月娥在礼宾府举行的晚宴。

据央视报道，习近平昨天下午与林郑月娥会面时说，中央充分肯定林郑月娥五年来的工作，希望她积极支持新任行政长官及新一届特区政府依法施政，继续为香港和国家发展作出贡献。

访港活动全程闭环式管理

习近平昨天的活动全程以闭环式管理，香港警方在习近平到访的多个地点大规模戒备，并且封闭多条习近平车队经过的道路，以及加派警员在市区巡逻。

香港民主党则在习近平访港同一天发表香港回归25周年的立场书，表示相信“一国两制”“港人治港”“高度自治”是最切合香港实际情况的安排，并指目前香港政治形势困难险峻，不少争取民主的人因不同案件被囚，促请当局释放他们，缓和社会撕裂。

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时分析，习近平昨天提到“一国两制”“行而不辍，未来可期”，意思是一国两制是对国家和香港有利的政策，中央对港政策和一国两制在未来都不会改变，给港人及在港外国企业派了颗“定心丸”。

周伯展相信，北京下来会推出更多惠港政策，包括在香港融入大湾区发展方面有新的举措。他希望北京日后可以容许港人在大陆担任公务员。

周伯展表示，习近平在讲话中还提到香港会为中华民族伟大复兴做出更大贡献，是希望香港为中国的发展发挥更大的角色。香港除了在大陆找寻机遇，也应该思考能为国家作出什么贡献，“例如随着中国崛起，香港在人民币国际化方面可以扮演更大的角色；以及对外讲好中国故事，消除外国对中国的疑虑”。