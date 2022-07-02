承诺支持香港保持独特地位和优势 习近平：“一国两制”须长期坚持

习近平发表讲话时首先肯定了过去25年香港在中国改革开放中发挥的作用，随后阐述“一国两制”的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定，并称“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”。

中国国家主席习近平在香港回归25周年之际明确指出，“一国两制”是好制度，必须长期坚持，并承诺中央政府完全支持香港长期保持独特地位和优势，回应外界对北京会终结在香港实施“一国两制”的担忧。

受访学者认为，香港正式踏入“50年不变”下半场，习近平的表态有如向各界派发“定心丸”，将能吸引外资继续留在香港。

昨天是香港回归中国25周年纪念日。习近平昨早从深圳乘搭高铁专列再次抵达香港，出席庆祝大会，并为香港新任行政长官李家超及第六届政府主要官员监誓。

习近平在会上发表约30分钟讲话，首先肯定了过去25年香港在中国改革开放中发挥的作用，形容香港“为中国创造经济长期平稳快速发展的奇迹作出了不可替代的贡献”。

他随后阐述“一国两制”的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定，并称“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”。

习近平也就“一国两制”提出四个“必须”，包括必须全面准确贯彻“一国两制”方针；必须坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一；必须落实“爱国者治港”；必须保持香港的独特地位和优势。

习近平说：“背靠祖国、联通世界，这是香港得天独厚的显著优势，香港居民很珍视，中央同样很珍视。中央政府完全支持香港长期保持独特地位和优势，巩固国际金融、航运、贸易中心地位，维护自由开放规范的营商环境，保持普通法制度，拓展畅通便捷的国际联系。”

展望未来，习近平指出，香港正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，未来五年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期。他对香港提出四点希望，包括着力提高治理水准、不断增强发展动能、切实排解民生忧难，以及共同维护和谐稳定。

习近平在大会后，前往解放军驻港部队军营视察，并于下午约1时，与夫人彭丽媛乘搭高铁返回深圳，结束访港行程。

昨天上任的香港特首李家超表示，他会按照习近平提出的四点希望，带领特区政府全力以赴施政。

学者：建议港府把“打工心态”转为当家人责任补足行政效能

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋博士接受《联合早报》访问时说，近年不少香港人担心2047后香港的走向，尤其是经历了2019年反修例运动和香港国安法的出台，有些声音认为香港在加速“内地化”，习的讲话是要对外明确释放出2047年后延续“一国两制”的信号。

陈晓锋认为，习近平表示长期坚持“一国两制”，对香港人及海外投资者来说有如一颗“定心丸”，有助恢復外界对香港的信心。

他也指出，新一届特区政府面临的挑战依然严峻，没有大刀阔斧的决心很难解决，建议港府把“打工心态”转变为当家人责任和主人翁意识，并加强和社会各界联系，发挥好社会力量，补足行政效能的不足。

中国港澳研究会副会长刘兆佳认为，与五年前在香港回归20周年活动上的讲话相比，习近平这次对香港和新一届港府提出的四点希望或要求更具体精细，会成为中央日后对特区政府工作表现的评价准则。

刘兆佳举例说，习近平特别关心香港青年人的发展，认定青年问题能否妥善处理，关系到香港未来发展及稳定，因此处理好青年问题是港府日后重中之重的工作。他相信中央会密切留意、甚至问责特区政府在青年、安老及房屋等范畴的表现。