劲笔无疆数十载 科幻大师倪匡逝世 享年87岁

香港著名作家倪匡昨天逝世，他生前创作文体跨越科幻、寓言、灵异、武侠、侦探、剧本、评论，作家陶杰形容倪匡是“全球华人世界70年来大脑最清醒的人”。

（香港综合讯）被誉为“香港四大才子”之一的著名科幻小说作家倪匡逝世，享年87岁。

据香港电台和香港《头条日报》报道，倪匡的两名好友证实，倪匡于昨天下午离世。其中一人透露，倪匡已患病一段时间，生前一直由家人照顾。倪匡曾于2019年在香港出席书展讲座时，提及自己患上皮肤癌，但不会去做电疗或化疗。

不少文化出版界及演艺界人士对倪匡逝世公开致哀，专栏作家陶杰附上跟倪匡的合照，发文形容倪匡是“全球华人世界70年来大脑最清醒的人”。香港前新闻主播张宝华、体育记者伍家谦、西贡区议员方国珊，以及众多香港民众纷纷表达对倪匡的追思。

本地曾拍《卫斯理》电视剧

倪匡是著名的科幻小说作家、剧作家和评论家，写作范围甚广，和武侠小说家金庸、作曲家兼填词人黄霑和美食评论家蔡澜并称“香港四大才子”。除了最主要的科幻小说系列外，也曾创作不少灵异故事，以及少量武侠小说和侦探小说，代表作包括《六指琴魔》《卫斯理》《原振侠》《女黑侠木兰花》等系列小说。其中，《卫斯理》系列小说曾于新加坡拍成电视剧《卫斯理传奇》，为不少本地观众熟知。

倪匡还创作了超过300多部电影剧本，包括经典电影《独臂刀》；1972年他参与《精武门》的编剧工作，为著名影星李小龙量身塑造了“陈真”这一经典形象，在2012年获颁香港电影金像奖终身成就奖。此外，他也在1989年至1990年间，与黄霑和蔡澜合作主持电视清谈节目《今夜不设防》。

祖籍浙江宁波镇海的倪匡，本名倪聪，字亦明，1935年生于上海一个知识分子家庭，妹妹倪亦舒也是知名作家亦舒。倪匡与太太李果珍育有女儿倪穗和儿子倪震，倪震也是娱乐圈中人，太太是香港玉女歌手周慧敏。

1951年倪匡初中毕业后没有继续读高中，为了追寻理想，他报考当时的华东人民革命大学，毕业后成了一名基层公安干部。1955年中，他志愿报名去内蒙古呼伦贝尔盟扎赉特旗绰儿河畔开辟劳改农场种植水稻，争取到多次出差机会，在工作中渐渐意识到宣传中的平等世界和现实的差距，对劳改农场的内部特权和运作机制越发心生不满和失望，经常跟上级争拗。

1956年冬天，在一次风雪中运煤途上，倪匡和几名士兵把一条木桥拆下来生火取暖，导致一辆拖拉机坠河，驾驶员当场死亡。倪匡被指“破坏交通”，最后罪名是“反革命”，被隔离软禁数个月。他偷偷饲养的狼狗还咬伤了劳改队的大队长，两罪并罚足以判他监禁10年。

偷渡香港后再未踏足大陆

他随后历经艰辛，于1957年7月成功偷渡到香港，自此再未踏足中国大陆。不过，倪匡的政治意识型态和写作思维，跟年轻时在大陆的经历有着密切关系，第一篇小说写中国的土地改革故事，名叫《活埋》。

倪匡也曾在多个场合批评中国大陆政治体制。2009年他接受香港电台节目《薇微语》访问时说，中国大陆企业都掌握在高干子弟手中，大陆官僚资本主义是最无情的资本主义，不会同情老百姓。

倪匡还著有一篇具寓言意味的科幻小说《追龙》，故事说东方有一个城市将会灭亡，原因不是天灾而是优点尽失。他在2019年4月的港台节目中谈及这篇小说时，透露故事中的城市寓意的就是失去自由的香港。