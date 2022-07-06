主持新届政府首次例会 李家超强调非“口号式”特首 承诺全力解决港房屋问题

香港新任特首李家超上任不足一星期动作频频；星期二（7月5日）宣布今年公务员一律加薪2.5%，以及要求医务卫生局局长研究减低入境者的不便，包括检视隔离天数。他强调，他不是一个“口号式”的行政长官，会务实处理房屋问题。

受访学者认为，李家超过去几天的表现尚可，但长远而言，官员和公务员团队能否齐心，将影响他施政的成效。

香港新一届政府上周五上任后，行政会议在星期二首次开会。李家超特地率领三位司长及16名行会非官守成员在开会前大合照，之后与行政会议召集人叶刘淑仪一起会见记者。

李家超表示，非常重视多年来困扰香港的房屋问题，会与团队全力以赴解决。他说，明白当中涉及很多深层次问题和法律，有短、中、长期的问题需要处理，所以在政纲中宣布成立两个工作小组，一个是公营房屋项目行动工作组，以行动为目标；另一个是土地房屋供应统筹组，负责土地供应。

他强调，自己不是一个“口号式”的行政长官，“将速度、量和效提升，会解决到一部分的问题。但我是务实的，我不是口号式的行政长官，所以我会很坦诚告诉大家问题在哪，因为问题存在应该让大家都知道。”

被问到《基本法》第23条何时立法时，李家超称这是宪制责任，会尽快立法。他与行政会议成员以认真和谨慎的态度去判断23条立法带来的风险，处理所有国家安全问题和完善立法工作。

李家超也表示，明白香港受疫情所困扰，也关注可采取什么措施方便旅客，已要求医务卫生局局长着手研究稳控疫情，同时减少对来港旅客的不便，目前正积极探讨缩短抵港隔离天数。

公务员一律获加薪2.5%

医务卫生局局长卢宠茂星期一（7月4日）在官方网站发表博客文章，表示期望在七夕节，即8月4日前疫情受控，更多港人可提早经深圳湾大桥返回中国大陆与家人团聚。他说，经沟通后，深圳当局已将“驿站”名额由1300个增至2000个，短期内会再增加。

李家超召开上任后的首次行政会议后，公务员事务局下午随即公布，行政长官会同行政会议通过，建议全体公务员薪酬一律上调2.5%，追溯至今年4月1日。

2022年公务员薪酬趋势调查结果早前出炉，高级公务员薪趋净指标为7.26%，中级为4.55%，低级为2.04%，其中高级公务员指标幅度引起关注，被质疑加薪脱离现实，企业难以跟随。

学者：上任至今表现尚可

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，李家超上任后至今的表现尚可，例如表示会研究缩短海外入境者的检疫天数，就是一个务实的做法。“现在香港已经是与病毒共存，只有减少入境后的检疫天数，才能吸引外资继续留下，以及让本地旅游业复苏。”

他指出，行政会议原定在6月初讨论公务员加薪，但由于社会争议大，有关议程临时被抽起，改由新一届政府处理。李家超上任后，也果断作出决定，并且采纳社会的主流意见，没有大幅加薪，也是务实的做法。

但陈伟强指出，2019年反修例风波暴露出行政会议及公务员团队心不齐，很多官员貌合神离，长远而言，管治团队能否齐心会影响港府施政。

将速度、量和效提升，会解决到一部分的问题。但我是务实的，我不是口号式的行政长官，所以我会很坦诚告诉大家问题在哪，因为问题存在是应该让大家都知道。 ——香港新任特首李家超