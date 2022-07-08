香港暂停航线熔断机制 减低社会成本方便返港留学生

（香港综合讯）香港特区政府星期四（7月7日）宣布即日起暂停实施个别航线的“熔断机制”，因为所造成的社会成本相当大，给留学生及他们的家人带来“不必要困扰”。这是新任特首李家超7月1日宣誓就职以来，对香港旅行限制作出的首项重大放宽。

据官方新闻网发布，港府认为，为抵港者持续进行更频密的核酸检测，会更有效地阻断输入个案。考虑到按照社会成本效益采取精准抗疫措施的大原则，以及当前正值留学生回港的高峰期，决定暂缓个别航线熔断机制。

港府解释，在机场“检测待行”以及在指定检疫酒店的核酸检测，已能发现绝大部分输入个案，而输入个案带来的风险对本地疫情影响相对较低，现阶段继续实施熔断机制对阻止输入个案的效益不大。

港府也说，大量乘客会因航线熔断而打乱赴港行程，以航线熔断五天为例，影响的赴港者数以千计，加上七八月份属海外港人尤其是留学生返港的高峰期，熔断机制造成的社会成本相当大。

香港航班“熔断机制”的触发门槛，是至少有五名乘客或全机至少5％的乘客在抵港时冠病检测呈阳性。据彭博社报道，在此机制下，今年大约有100条航线曾被禁飞，为许多旅客带来不便，是香港最受批评的一项限制措施。

港府同日也宣布，自7月8日起，抵港者于指定检疫酒店隔离时，必须在第三天多进行一次核酸检测。

从台进口芒果检测呈阳 香港停售下架销毁200公斤

另一方面，香港食物环境卫生署食物安全中心星期三（7月6日）晚发布公报，因应有台湾进口芒果样本在澳门验出冠病病毒，加强了对同类产品的检测。当局当天就收到检测报告，指一个台湾进口芒果表面样本的冠病病毒检测结果呈阳性。

公报称，食物安全中心即时指示分销商停售及下架有关产品，并销毁一批约200公斤的台湾芒果。

澳门方面，当地冠病疫情持续扩大，星期三新增146起冠病阳性病例，星期四再增128起，至今累计1215起。

随着疫情不断升温，澳门超市爆发抢购潮，市民争相购买粮食。澳门官方强调，各项防疫措施不会影响民生物资供应，目前各类粮油百货食品供应稳定，货源不断，呼吁居民理性购物切勿囤积。