中国“七下八上” 防汛期到来 地方政府受促做好准备

（北京综合讯）中国今年多地遭遇极端天气，又将进入“七下八上”防汛关键期。中国应急管理部官员星期五（8日）提醒各地方政府，要加强监测预报，提早发布预警信息，提前果断地转移受威胁的民众。

根据中国国务院新闻办公室网站消息，中国国家防汛抗旱总指挥部秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文周五上午在政策例行吹风会上指出，“七下八上”即每年的7月下半月到8月上半月，这个时期是中国防汛关键期，经常会发生大范围的强降水，导致严重洪涝灾害，北方地区尤其突出。

他说，中央政府要进一步夯实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任，督促各地建立健全省、市、县、乡、村五级的防汛包保责任。各级责任人要掌握风险隐患，熟悉防汛预案，知晓职责任务。防汛的关键时期，要有党政负责人坐镇指挥，包保的责任人要下沉一线，现场督导，做到责任上肩。

他还指出，要根据雨情汛情的特点，针对重点部位和薄弱环节，提前预置抢险救援力量，确保快速反应，第一时间投入抢险救援。

中国南北方今年夏天均大范围出现极端天气，北方多地持续高温，南方则是暴雨洪水多发，多个地方出现严重洪涝灾害。

中国水利部水旱灾害防御司司长姚文广在上述吹风会上说，今年中国主要江河共发生九次编号洪水，为1998年以来同期最多。其中，珠江流域西江、北江发生七次编号洪水，为1949年以来最多。全中国共有487条河流发生超警戒以上洪水，较1998年以来同期偏多八成。

珠江流域汛情尤其严重，今年发生两次流域性较大洪水，其中北江发生特大洪水，为1915年以来最大。

针对今年下半年南北两线强降雨引发地质灾害的严峻挑战，中国自然资源部地质勘查管理司司长于海峰在星期五的发布会上说，自然资源部将紧盯强降雨区，统筹做好南北两线地质灾害防范。

于海峰指出，今年上半年共发生地质灾害4872起，已经超过去年全年的数量，直接经济损失8.4亿元（人民币，1.75亿新元），造成75人死亡失踪。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生的数量和造成的直接经济损失分别增加165.6%和8.9%。